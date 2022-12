Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przekonywał w czwartek, że nic nie przyniosło OBWE większej szkody niż polska prezydencja w 2022 roku.

„Mogę stwierdzić, że antyprzewodnictwo Polski w OBWE zajmie najbardziej niestosowne miejsce w historii tej organizacji. Nikt nigdy nie wyrządził takiej szkody OBWE, będąc u jej steru” – twierdzi rosyjski dyplomata.

Ławrow zauważył, że w ostatnich latach przewodniczący OBWE nie chcieli jakoś „przełamać negatywnego trendu” fragmentacji przestrzeni OBWE i marginalizacji organizacji. „Wręcz przeciwnie, Szwedzi przewodniczyli w zeszłym roku i już wtedy otwarcie zaczęli zachowywać się nie jak uczciwi pośrednicy, ale jak aktywni uczestnicy zachodniej polityki w OBWE, podporządkowując OBWE interesom USA i Brukseli. Zasadniczo było to właśnie Szwedzi, którzy rozpoczęli przygotowania do pogrzebu OBWE, podczas gdy nasi polscy sąsiedzi przez cały rok pilnie kopią grób dla tej organizacji, niszcząc resztki kultury konsensusu” – dodał.

Szef rosyjskiej dyplomacji uważa, że działania Warszawy rażąco naruszają regulaminy i decyzje organów OBWE kształtujących politykę. „Już w 2002 roku na spotkaniu ministerialnym w Porto w Portugalii przyjęto specjalny dokument określający, jak powinien postępować urzędujący przewodniczący, zobowiązujący go do unikania niezgodności swoich działań ze stanowiskami koordynowanymi przez wszystkie państwa członkowskie czyli konsensusu i musi czuwać nad tym, aby jego działania i wypowiedzi uwzględniały cały wachlarz opinii wszystkich państw członkowskich” – zaznaczył.

Dodajmy, że minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ocenił, że OBWE jest na autostradzie do piekła, ponieważ Rosja nadużywa zasady organizacji pomimo wysiłków ze strony instytucji OBWE.

OSCE ministerial in Łódź kicked off with a special event “OSCE at the crossroads”. I dared to disagree with the title. OSCE is on a highway to hell because Russia abuses its rules and principles despite remarkable effort by CiO, SG and OSCE institutions to keep it afloat 1/2 pic.twitter.com/hvDaQ0TC7J

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022