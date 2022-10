„Kwestia reparacji jest sprawą zamkniętą” – szefowa MSZ Niemiec w Warszawie

„Kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą” – oświadczyła we wtorek szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem.

Zbigniew Rau poruszył sprawę reparacji podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock. „Bardzo liczymy na dobrą współpracę w tym zakresie z rządem Republiki Federalnej Niemiec” – powiedział, cytowany przez portal Polsat News. „Kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą” – odpowiedziała szefowa MSZ Niemiec.

„Polska i Niemcy mają szansę wspólnie stworzyć modelowy przykład przezwyciężenia traum powstałych wskutek imperialnej polityki, terytorialnych i materialnych grabieży, prób kolonizacji i eksterminacji całych narodów” – oświadczył Zbigniew Rau w czasie spotkania z szefową niemieckiej dyplomacji. To trzecie w tym roku spotkanie ministrów.

„Społeczeństwo polskie wciąż taką traumę odczuwa wskutek niemieckiej napaści zbrojnej na Polskę w 1939 roku, niemieckiej okupacji oraz ich negatywnych konsekwencji dla kapitału społecznego, potencjału gospodarczego i dziedzictwa narodowego. To ogranicza i hamuje możliwości dalszego rozwoju i pogłębiania relacji polsko-niemieckich. Czas najwyższy zmierzyć się z tym problemem” – podkreślił. „Bardzo liczymy na dobrą współpracę w tym zakresie z rządem Republiki Federalnej Niemiec” – dodał.

Annalena Baerbock odniosła się do kwestii reparacji w swoim wystąpieniu. „Wiem, że ten temat bardzo interesuje wielu ludzi w waszym kraju, przedstawicieli mediów i dlatego chcę się do tego odnieść. Wczoraj słyszeliśmy, że w drodze do Berlina jest nota dyplomatyczna. Myślę, że lepiej, że mogliśmy o tym porozmawiać osobiście. Postawę rządu federalnego w tej kwestii już znasz” – powiedziała, zwracając się do polskiego ministra.

„Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej, bez jakichkolwiek ograniczeń. Naszym wiecznym zadaniem pozostanie przypominanie o cierpieniu milionów, które Polsce zadały Niemcy” – stwierdziła. Wyraziła opinię, że Polska i Niemcy powinny pracować wspólnie nad pamięcią historyczną.

„Jednocześnie kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą” – oświadczyła. „Patrząc na to, co widzieliśmy tutaj w Warszawie, pełne zniszczenie miasta, nie może być grubej kreski. Mimo wspólnej przeszłości i odpowiedzialności, jesteśmy bardzo wdzięczni za to naszym sąsiadom, udało nam się zbudować porządek pokojowy, zainwestować w Unię Europejską, która jest naszym najważniejszym ubezpieczeniem życiowym” – dodała.

Poinformowała, że w poniedziałek spotkała się z Powstańcami Warszawskimi. Zapowiedziała też oddanie hołdu poległym w 1944 roku.

Szef MSZ Zbigniew Rau podpisał w poniedziałek notę dyplomatyczną, która ma zostać przekazana ministerstwu spraw zagranicznych Niemiec. Dotyczy reparacji wojennych.

W połowie września Sejm przyjął uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec. Wzywa w niej rząd w Berlinie do przyjęcia „odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej”. Projekt poparło 418 posłów, 4 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podkreślono, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł.

Przypomnijmy, że w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucił polskie żądania w kwestii reparacji wojennych za szkody wyrządzone przez Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej.

Odrzucając polskie roszczenia zapłaty, rząd federalny Niemiec powołuje się na porozumienie dwa plus cztery z 1990 r., dotyczące niemieckiej jedności w polityce zagranicznej. Zostało ono podpisane przez Niemiecką Republikę Demokratyczną, Republikę Federalną Niemiec, Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i ZSRR.

polsatnews.pl / Kresy.pl