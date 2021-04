KresyTV: Egzamin Polaków z solidarności narodowej

Na kanale naszego portalu pojawił się kolejny film. Tym razem redaktor Mateusz Pławski rozmawiał z redaktorem Karolem Kaźmierczakiem o reakcjach Polski i polskiego społeczeństwa na represje wobec Polaków na Białorusi.

„Z czego wynika to, że polskie władze zaczęły nagłaśniać sprawę dopiero kiedy została zatrzymana Andżelika Borys” – pytał redaktor Pławski.

„Wynika to z polityki wschodniej i z polityki wobec Polaków na wschodzie uprawianej przez obóz Prawa i Sprawiedliwości. Niestety w tej polityce przejawia się dokładnie ta sama praktyka, która przejawia się także w ich polityce wewnętrznej, czy to w kierowaniu spółkami skarbu państwa czy to zarządzaniu mediami publicznymi. Jest to „syndrom kliki”. Prawo i Sprawiedliwość próbuje sobie podporządkować organizacje Polaków kresowych i próbuje niejako moderować sposób ich działania, to co przekazują tak, aby pasowały do poglądów Prawa i Sprawiedliwości i do tego jak prowadzą politykę wschodnią” – mówił Karol Kaźmierczak.

