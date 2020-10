Koronawirus: Rekordowy przyrost zakażeń w Polsce – 3003 w ciągu doby. Kolejne miejscowości w strefach żółtej i czerwonej

W środę odnotowano w Polsce rekordowy przyrost zakażeń w ciągu doby. Resort zdrowia poinformował o 3003 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 75 chorych, w przypadku których stwierdzono COVID-19. Rzecznik resortu oświadczył, że w najbliższym czasie wiele dużych miast, m.in. Warszawa, znajdzie się w strefie żółtej i czerwonej.

Mamy 3003 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Podkreślono, że w ciągu doby zmarło 75 osób, u których potwierdzono COVID-19. „Jutro ogłosimy ponad 100 powiatów znajdujących się w ‚czerwonych’ i ‚żółtych’ strefach” – oświadczył rzecznik resortu zdrowia.



Mamy 3003 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (527), małopolskiego (357), śląskiego (286), wielkopolskiego (242), łódzkiego (223), pomorskiego (193), dolnośląskiego (184), kujawsko-pomorskiego (184), świętokrzyskiego (149), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 7, 2020

Mamy 3003 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (527), małopolskiego (357), śląskiego (286), wielkopolskiego (242), łódzkiego (223), pomorskiego (193), dolnośląskiego (184), kujawsko-pomorskiego (184), świętokrzyskiego (149), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 7, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Resort zdrowia poinformował, że nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (527), małopolskiego (357), śląskiego (286), wielkopolskiego (242), łódzkiego (223), pomorskiego (193), dolnośląskiego (184), kujawsko-pomorskiego (184), świętokrzyskiego (149), zachodniopomorskiego (146), podkarpackiego (141), warmińsko-mazurskiego (119), lubelskiego (106), podlaskiego (84), opolskiego (50), lubuskiego (12).

Łączna liczba zakażonych w Polsce od początku pandemii wzrosła do 107 319.

W ciągu ostatniej doby wykonano 44 tys. testów na koronawirusa.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Nasilenie pandemii koronawirusa w Moskwie

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz oświadczył w środę, że „na 99 proc. Warszawa od soboty będzie w strefie żółtej”.

Podkreślił, że „strefami zostanie objętych sporo dużych miast”. „Jutro ogłosimy ponad 100 powiatów znajdujących się w „czerwonych” i „żółtych” strefach” – dodał.

W czasie konferencji prasowej rzecznik odniósł się także do ilości łóżek w szpitalach dla pacjentów z COVID-19. „Na dziś ten bufor łóżkowy jest, w całym kraju mamy około 9,5 tys. łóżek na trzech poziomach szpitalnych. (…) Tylko na drugim poziomie – gdzie leczeni są stricte pacjenci covidowi – mamy wolnych około 1700 wolnych łóżek, z kolei wolna w szpitalach trzeciego poziomu jest połowa łóżek” – oświadczył.

Zobacz także: Przemysław Czarnek ma koronawirusa. Zaprzysiężenie nowych ministrów odwołane

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Andrusiewicz został zapytany o plan B ministerstwa w związku z tym, że liczba zajętych łóżek szpitalnych i respiratorów zbliża się do aktualnych granic możliwości systemu. Rzecznik wyjaśnił, że resort dysponuje czterema modelami prognostycznymi. Są one na co dzień są analizowane. „Na dziś na pewno jesteśmy przygotowani do każdej sytuacji. Wolelibyśmy jednak, żeby te czarne scenariusze nie nastąpiły. Stąd te apele i to, co ogłaszaliśmy: zero tolerancji dla lekceważenia prawa” – odpowiedział.

pap / fakty.interia.pl / Kresy.pl