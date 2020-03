Koronawirus: Liczba osób uczestniczących w pogrzebach będzie kontrolowana

Będziemy informować i pilnować, aby w ceremoniach pogrzebowych nie uczestniczyło więcej niż pięć osób – oznajmiła we wtorek dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie Danuta Kruk.

Jak informuje Państwowa Agencja Prasowa (PAP), Danuta Kruk stwierdziła „będziemy informować i pilnować, aby zgodnie z nowymi przepisami w ceremoniach pogrzebowych nie uczestniczyło więcej niż pięć osób”.

Zaznaczyła, że to zakład pogrzebowy – nie zaś zarząd cmentarza – jest organizatorem uroczystości pogrzebowych. Jest też odpowiedzialny za organizację ceremonii w zgodzie z obowiązującymi przepisami. „My jedynie udostępniamy nasze sale ceremonialne, sale pożegnań, nasz teren„ – dodała.

Danuta Kruk podkreśliła, że mimo to ZCK będzie informował o ograniczeniach dotyczących liczby uczestników pogrzebów. Zaznaczyła, że w razie przybycia na ceremonię zbyt dużej liczby uczestników, nie zostaną oni wpuszczeni na teren cmentarza. Jest jednak przekonana, że nie dojdzie do takich sytuacji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak informowaliśmy, w czasie wtorkowej konferencji prasowej premier Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili nowe środki wdrażania generalnej kwarantanny. Od 25 marca w Polsce będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu za wyjątkiem konieczności wykonania niezbędnych zakupów i w „niezbędnych sprawach życia codziennego” czy wykonywania pracy. Podobnie jak w Niemczech w przestrzeni publicznej nie będzie można zbierać się w grupach większych niż dwuosobowe. Nie dotyczy to przebywania z rodziną we własnym domu. W kościołach, w nabożeństwach będzie mogło brać udział do pięciu osób. „Wszystkie inne działania poza wyjściem do pracy, apteki, wyprowadzenia psa na spacer – odłóżmy na później” – zaapelował premier.

pap / rdc.pl / kresy.pl