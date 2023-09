Korea Południowa przekazała Ukrainie wozy rozminowywania K600

Korea Południowa przekazuje Ukrainie dwa bojowe wozy do rozminowywania K600, oparte na czołgu K1.

Jak poinformował portal mil.in Korea Południowa przekazuje Ukrainie dwa bojowe wozy do rozminowywania K600, oparte na czołgu K1. Na wniosek Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego rząd Korei Południowej, oprócz przekazanych wykrywaczy metali, przekaże dodatkowo dwa wozy do rozminowywania K600 CEV.

Przekazanie nieśmiercionośnej broni jest częścią zobowiązania złożonego przez prezydenta Korei Południowej Yoon Suk-yeola podczas szczytu G7, który odbył się w Hiroszimie w maju 2022 r.

Rozmawiano wówczas o pomocy i dostawie sprzętu do rozminowywania terytoriów oraz pomocy w powojennej odbudowie Ukrainy.

K600 CEV – przeznaczony do stosowania przez jednostki inżynieryjne przy rozminowywaniu. Pojazd wyposażony jest we włok nożowy brytyjskiej firmy Pearson-Engineering do orania ziemi. Miny znajdujące się pod ziemią są podnoszone do górnej granicy i wyrzucane na bok pojazdu. Głębokość rozminowania wynosi 30 centymetrów.

W wywiadzie dla agencji Reuters prezydent Korei Południowej, Yoon Suk-yeol powiedział, że jego rząd bada możliwości, jako może pomóc w obronie i odbudowie Ukrainy. Przyznał, że w grę wchodzi również pomoc militarna.

„Jeśli zaistnieje sytuacja, której społeczność międzynarodowa nie może zaakceptować, na przykład jakikolwiek atak na dużą skalę na ludność cywilną, masakra lub poważne naruszenie praw wojennych, może być nam trudno nalegać wyłącznie na wsparcie humanitarne lub finansowe” – powiedział Yoon.

„Wierzę, że nie będzie ograniczeń w zakresie wsparcia w obronie i odbudowie kraju, który został nielegalnie najechany, zarówno zgodnie z prawem międzynarodowym, jak i krajowym” – powiedział prezydent. „Jednak biorąc pod uwagę nasze stosunki ze stronami zaangażowanymi w wojnę i rozwój sytuacji na polu walki, podejmiemy najbardziej odpowiednie środki”.

Kresy.pl/Mil.in