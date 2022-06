Konwencja PiS. Kaczyński zapowiedział, że rząd „opanuje inflację” w „nieodległym terminie”

Podczas sobotniej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński przedstawił plany „na najbliższe miesiące”. Zapowiedział, że „w nieodległym terminie” rząd opanuje inflację. Zadeklarował też, że państwo przekaże w 2024 roku 6 proc. PKB na ochronę zdrowia.

W sobotę w Markach odbywa się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W czasie swojego wystąpienia prezes partii Jarosław Kaczyński przedstawił plany „na najbliższe miesiące”. Zadeklarował, że rządzący „opanują inflację” w nieodległym terminie – podaje portal Interia. Wyraził opinię, że jej przyczynami są epidemia i wojna na Ukrainie.

„Mój świętej pamięci brat nie mógł powiedzieć wszystkiego w krótkiej mowie, ale ci, którzy to pamiętają lub przyłączyli się później (do naszego obozu – red.), muszą być kontynuatorami jego dzieła i myśli” – powiedział Kaczyński. „Musimy iść tą drogą, którą wskazał” Lech Kaczyński – dodał.

Zwrócił uwagę, że konwencja odbywa się w 101. dzień „bezprzykładnie bohaterskiej, niebywale zdeterminowanej walki narodu ukraińskiego o wolność i niepodległość, całość terytorialną i prawo do istnienia”.

„Musimy pamiętać – a Ukraińcy to szczególnie przypominają – że patriotyzm to nie tylko emocja, ale i zobowiązanie do działania, szczególnej bliskości i wspólnoty narodowej” – powiedział prezes PiS.

Kaczyński skrytykował opozycję: „Ona rządziła przez 26 lat, licząc od 1989 roku, poprzez propagandę, pedagogikę wstydu, zabiegi socjotechniczne i degradowanie funkcji państwa, tworzenie stref różnego tempa rozwoju, czyniła nasz naród skłonnym do mikromanii, a nasze państwo – bezradnym”.

Prezes PiS stwierdził, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy wzrosły wydatki m.in. na bezpieczeństwo Polski, oświatę i służbę zdrowia. Zaznaczył, że na ten ostatni sektor w 2022 roku będzie przeznaczone 160 mld zł, licząc z „wydatkami covidowymi”. Dodał, że w 2015 roku było to 77 mld zł.

„W 2024 roku będzie 6 proc. PKB (na służbę zdrowia – red.), a w 2027 roku – 7 proc.” -stwierdził.

Kaczyński pochwalił planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. „W całych dziejach PRL, żadna inwestycja nie była tak wielka, jak ta. CPK zmieni charakter naszego kraju, ustawi go w centrum Europy i odpowie na pytanie, 'czy w Berlinie, czy w Warszawie'” – powiedział. Nawiązał w ten sposób do jednej z wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego.

Prezes PiS ocenił, że „nie wszystko wyszło” w rządowej polityce mieszkaniowej. Jako przykład podał program „Mieszkanie Plus”. Wybudowano „tylko 18 tys. mieszkań”, a kolejne 24 tys. są w budowie – powiedział. „Powinno być dużo więcej. Moglibyśmy być zadowoleni, gdyby tych mieszkań oddawano półtora razy więcej, a bardzo zadowoleni, jeśli byłoby ich dwa razy więcej” – dodał.

Kaczyński odniósł się do kwestii wysokiej inflacji. Nazwał ją „plagą”. Wyraził opinię, że jej przyczynami są epidemia i wojna na Ukrainie. „Mówimy „putinflacja” i to całkowicie słuszne, ale czy powiedzieliśmy, że nie mamy guzików do naciskania za niskimi cenami?” – stwierdził. Zadeklarował, że rządzący „opanują inflację” w nieodległym terminie. „Musimy to uczynić, bo perspektywa Turcji (mierzącej się z wysokim wzrostem cen – red.) jest dla gospodarstw domowych straszliwie niszcząca (…). Nie chcę powiedzieć, że w tym przypadku daliśmy radę, ale ją damy” – powiedział.

Zapowiedział też „mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy”. „Zaczynamy objazd po kraju, to stara, wypróbowana metoda” – oświadczył.

Przypomnijmy, że w maju inflacja konsumencka w Polsce przyśpieszyła do 13,9 proc. z 12,4 proc. w kwietniu. To najwyższy wskaźnik w Polsce od 24 lat. Inflacja jest potęgowana przez rosnące ceny żywności, energii i paliw. Szacunki ekonomistów wskazują, że przyśpieszyła także inflacja bazowa, na którą Rada Polityki Pieniężnej ma większy wpływ.

W odpowiedzi na rosnącą inflację Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podniosła w maju stopy procentowe. To ósma podwyżka stóp z rzędu. W ubiegłym tygodniu prezes NBP zapowiedział kontynuowanie podnoszenia stóp procentowych.

RPP nieprzerwanie podwyższa stopy procentowe co miesiąc od października 2021 roku. Wcześniej stopa referencyjna wynosiła 0,1 proc. i pozostawała niezmienna od 9 lat.

Przypomnijmy, że w zaledwie 7 miesięcy raty kredytu wzrosły o 51 proc. W sierpniu ub. roku rata kredytu hipotecznego o wartości 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat wynosiła około 1553 zł, w kwietniu br. było to 2 353 zł zł.

wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl