Komisja Europejska wzywa Polskę do zapłacenia miliona euro

W piśmie do polskiego rządu Komisja Europejska oczekuje od Polski zapłaty miliona euro kary, twierdząc, że Polska nie zastosowała się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Izby Dyscyplinarnej SN.

Jak poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand, w środę do polskich władz zostało wysłane pismo dotyczące wykonania nakazu zapłaty dziennej kary w wysokości miliona euro, wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości.

„Jak dotąd Polska nie poinformowała Komisji o żadnych środkach, za pomocą których zamierza zastosować się do orzeczenia Trybunału z dnia 14 lipca” – powiedział rzecznik KE.

„W piśmie ponowiliśmy naszą prośbę o informowanie o wdrożeniu takich środków. W przeciwnym razie Komisja może jedynie stwierdzić, że Polska nadal narusza postanowienie z 14 lipca i będzie wysyłać wezwania do zapłaty w regularnych odstępach czasu” – dodał Wigand.

Przypomnijmy, że zgodnie z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE, wiceprezes Trybunału Lars Bay Larsen zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie, „licząc od dnia doręczenia Polsce tego postanowienia do dnia, w którym to państwo członkowskie wypełni zobowiązania, wynikające z postanowienia z dnia 14 lipca 2021 r., lub – w braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku”. Powodem było niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN.

Dodajmy, że w środę Komisja Europejska poinformowała o uruchomieniu przeciwko Polsce procedury „w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego”.

– Zdaniem Komisji polski Trybunał Konstytucyjny naruszył art. 19 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej poprzez swoje dwa ostatnie orzeczenia. W konsekwencji tych orzeczeń osoby stające przed polskim sądem nie mają pełnych gwarancji opisanych w tym artykule. Uważamy, że to orzecznictwo narusza ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności, skuteczności i jednolitości stosowania prawa unijnego oraz wiążących skutków orzeczeń TSUE – oświadczył unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni, cytowany przez PAP. Podczas konferencji prasowej w Brukseli informował on o przebiegu cotygodniowego posiedzenia komisarzy UE. „Uważamy również, że (polski) TK nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa, czego wymaga traktat. Unia Europejska jest wspólnotą wartości i prawa. Prawa Europejczyków na mocy traktatów muszą być chronione bez względu na to, gdzie żyją w Unii Europejskiej” – dodał Gentiloni.

Interia.pl / Kresy.pl