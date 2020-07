Kierowca potrącił dwie kobiety na proteście w Seattle, jedna osoba zmarła druga jest w ciężkim stanie

Dwie kobiety protestujące na autostradzie międzystanowej w Seattle zostały potrącone w sobotę przez pędzący samochód – poinformowała agencja prasowa Reuters. Jedna z osób zmarła tego samego dnia w szpitalu.

Jak poinformowała w sobotę agencja prasowa Reuters, podczas wieczornym protestów ruchu społecznego „Black Lives Matter” na międzystanowej autostradzie w Seattle doszło do wypadku. Kierowca jadąc z dużą prędkością potrącił dwie kobiety. W wyniku obrażeń jedna z nich zmarła, a druga jest ranna.

Seattle było miejscem licznych protestów po śmierci Georga Floyda spowodowanej nieudolnym zatrzymaniem przez policję, protesty miały miejsce również na autostradach.

Summer Taylor, jedna z potrąconych kobiet zmarła jeszcze tego samego dnia w szpitalu Harborview Medical Center. Rzeczniczka placówki Susan Gregg, poinformowała Reutersa przez telefon, że druga poszkodowana Diaz Love przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Policja poinformowała, że ​​kierowca samochodu, 27-letni mężczyzna z Seattle został aresztowany na miejscu wypadku. „Został umieszczony w areszcie, przez przybyłych na miejsce mundurowych” – poinformował wcześniej telefonicznie Chuter Van Cleave, policjant stanu Waszyngton.

„Dochodzenie wciąż trwa. W tej chwili nie podejrzewamy, że przyczyną wypadku są narkotyki lub alkohol”. Dodał, że śledczy nie wiedzą, czy kierowca zamierzał uderzyć w demonstrantów.

„Już od 30 maja mówiliśmy, że autostrada nie jest bezpieczna dla przechodniów, mówiliśmy to wprost” – informował rzecznik policji. „Mam nadzieję, że w rezultacie tej tragedii protestujący przemyślą swoją chęć przebywania na międzystanowej autostradzie. Nie mogę w tym miejscu gwarantować im bezpieczeństwa”.

Seattle Police assisting @wastatepatrol with serious collision scene on I-5. I-5 southbound remains closed for investigation. https://t.co/qunUGbACl0

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 4, 2020