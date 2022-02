Kanada wysyła Ukrainie karabiny i amunicję

Rząd Kanady wyśle ukraińskim żołnierzom m.in. karabiny (w tym maszynowe i snajperskie), pistolety oraz 1,5 mln sztuk amunicji, o łącznej wartości ponad 7 mln dol.

We wtorek rząd Kanady oficjalnie ogłosił swoją decyzję o dostarczeniu Ukrainie dodatkowej pomocy militarnej, żeby pomóc ukraińskim siłom zbrojnym w obronie przed ewentualną rosyjską agresją.

Jak podano, Kanada przekaże Siłom Zbrojnym Ukrainy broń śmiercionośną i powiązany sprzęt dodatkowy o wartości 7 mln dolarów. W skład pomocy wchodzą m.in.: karabiny maszynowe, pistolety, karabiny, 1,5 mln sztuk amunicji, karabiny snajperskie. Zaznaczono, że to wsparcie, podobnie jak dotychczasowe, to „znacząca i skoordynowana odpowiedź ze strony Kanady na rozwój sytuacji na Ukrainie” i „destabilizujące działania” ze strony rosyjskiej.

W oficjalnym komunikacie Kanada podkreśla, że wspiera suwerenność, integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy. Potępia też rosyjską agresję i wzmacnia wojsk przy ukraińskich granicach. Kanadyjski rząd wyraził też swoje zaangażowanie w dyplomatyczne rozwiązanie problemu i wezwał Rosję do deeskalacji, zaznaczając, że wszelka dalsza agresja ze strony Moskwy spotka się „z poważnymi konsekwencjami, w tym poprzez skoordynowane sankcje”.

Cytowana w komunikacie kanadyjska minister obrony, Anita Anand wyraził w imieniu Kanady głębokie zaniepokojenie działaniami militarnymi Rosji wokół Ukrainy. Dodała, że decyzja o wysłaniu bron defensywnej i zapadła po rozmowach ze stroną ukraińską. Poparcie dla Ukrainy wyraziła też szefowa kanadyjskiej dyplomacji, Mélanie Joly.

Łączna wartość sprzętu wojskowego różnego rodzaju, jaki Kanada przekazała Ukraińcom od 2015 roku, przekroczyła 23 mln dolarów kanadyjskich. Dotąd wysłano im m.in. sprzęt łączności, mobilny szpital polowy oraz kamizelki kuloodporne. Od 2014 roku Kanada przekazała Ukrainie różne pakiety pomocowe o łącznej wartości ponad 890 mln dol. Z kolei kanadyjscy wojskowi w ramach Operacji Unifier przeprowadzili ponad 700 szkoleń dla ponad 33 tys. ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa w zakresie taktyki pola walki, manewru oraz zaawansowanych zdolności wojskowych.

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow oficjalnie podziękował na Twitterze rządowi Kanady, Kanadyjczykom i minister Anand za udzielone wsparcie.

