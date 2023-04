Kanada dostarczyła Ukrainie zapowiedziane Leopardy

Minister obrony Kanady Anita Anand poinformowała w piątek, że kanadyjskie czołgi Leopard 2A4 dla Ukrainy dotarły do Polski.

Wszystkie osiem czołgów bojowych Leopard 2 obiecanych Ukrainie przez Kanadę dotarło do Polski – oświadczyła kanadyjska minister obrony Anita Anand na Twitterze. „Będziemy nadal #StandWithUkrainie i zapewniać Ukraińcom narzędzia, których potrzebują do walki i wygrania tej wojny” – napisała.

✳️ It’s official: All eight Leopard 2 battle tanks promised by Canada for Ukraine have now arrived in Poland.

We’ll continue to #StandWithUkraine, and to provide Ukrainians with the tools that they need to fight and win this war. pic.twitter.com/23OCHILzbW

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 14, 2023