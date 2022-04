Kaczyński: Nie mamy wątpliwości, że w Smoleńsku doszło do zamachu [+VIDEO]

Podczas piątkowego wywiadu dla Programu Pierwszego Polskiego Radia, wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował, że nie ma wątpliwości, że w 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku doszło do zamachu.

„My w tej chwili już naprawdę bardzo dużo wiemy, co się naprawdę stało na lotnisku smoleńskim. Nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach, natomiast jesteśmy w sensie procesowym w trochę trudniejszej sytuacji, wyraźnie trudniejszej, ale mam nadzieję będziemy je poprawiać i finał będzie pewnie właśnie taki” – informował wicepremier.

Zobacz też: Miedwiediew zarzucił stronie polskiej, że wykorzystuje sprawę katastrofy smoleńskiej do nakręcania „antyrosyjskiej retoryki”

„Trzeba będzie to jakoś połączyć. Nie będzie to przedsięwzięcie łatwe, przynajmniej, jeśli chodzi o tę stronę ad personam, bo ad rem, tak – co do sprawy, jak ona przebiegła to tak, ale jest jeszcze odpowiedzialność osobista” – dodał wicepremier. „Tutaj my różne rzeczy wiemy, mamy pewne przeświadczenia, które się wydają oczywiste, ale z punktu widzenia procesu karnego te przeświadczenia niewiele mogą, mają niewielkie znaczenie”.

„Prawa przez bardzo wielu była zapomniana, a teraz przypomniał ją prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin” – mówił Jarosław Kaczyński odnosząc się do pogróżek Rogozina na Twitterze.

Jak informowaliśmy, przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz uważa, że przyczyną katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku miały być przynajmniej dwie eksplozję.

„Przyczyną katastrofy była eksplozja, a przynajmniej dwie eksplozje, pierwsza w lewym skrzydle, a druga w centropłacie kilka sekund później, która zniszczyła samolot zupełnie i zabiła wszystkich pasażerów oraz załogę” – mówił. „Komisja zidentyfikowała dźwięk eksplozji w lewym skrzydle, która miała miejsce mniej więcej półtorej sekundy zanim samolot przeleciał nad brzozą na działce Bodina”.

Kresy.pl/Polskie Radio