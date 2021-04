jeżechpolok – akcja Polaków w Czechach, Ewa Farna zachęca do wskazania narodowości polskiej w spisie ludności w Republice Czeskiej

W Czechach rozpoczął się spis ludności, przeprowadzany co 10 lat. Do wskazania w spisie narodowości polskiej, w ramach akcji #jeżechpolok zachęca piosenkarka Ewa Farna.

Jak poinformował we wtorek portal Głos – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej, w ramach akcji #jeżechpolok piosenkarka Ewa Farna zachęca do wzięcia udziału w spisie ludności w Czechach i wskazania w niej narodowości polskiej.

„Swoje uczestnictwo w tegorocznym spisie ludności i zadeklarowanie narodowości polskiej zapowiedziała również Ewa Farna. Wystąpiła ona w spocie kampanijnym, przygotowanym przez Centrum Polskie przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej” – poinformowała gazeta.

Udział w czeskim spisie jest obowiązkowy nie tylko dla obywateli Czech, ale również dla cudzoziemców posiadających w tym kraju zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy. Dotyczy on również Czechów mieszkających za granicą oraz bez stałego miejsca zamieszkania, np. bezdomnych. Kwestionariusz elektroniczny jest dostępny w językach: czeskim, angielskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, romskim, ukraińskim i wietnamskim. W Czechach spis powszechny odbywa się co dziesięć lat.

Czeski Urząd Statystyczny chce, aby do poszczególnych rubryk wpisywać dane niezwiązane z okresem pandemii. Na przykład, jeśli ktoś obecnie pracuje zdalnie z domu, to w odpowiedniej rubryce powinien wpisać czas dojazdu do zakładu pracy.

Wśród spisowych pytań znajdują się dwa, na które odpowiedź nie jest obowiązkowa: o narodowość i wyznanie. Istnieje możliwość wpisania podwójnej narodowości, w związku z czym przedstawiciele organizacji Polaków z Czech apelują do rodaków czujących się Polakami, aby wpisywali tylko jedną narodowość – polską. Wynika to z tego, że choć tzw. podwójna narodowość będzie ujmowana w statystykach, to jednak nie będzie miała wpływu na sytuację polskiej mniejszości. Od liczby osób deklarujących narodowość polską będzie między innymi zależała wysokość przyszłego finansowania polskich organizacji, szkół oraz zachowanie dwujęzycznych nazw w niektórych powiatach. Spis powinien też pokazać sytuację polskiej mniejszości na Zaolziu, które również są częścią Kresów.

