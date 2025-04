“Jagielska=Mengele”. Kibice warszawskiej Legii o aborterce z Oleśnicy

W poniedziałek kibice warszawskiej Legii wywiesili z trybun baner, nawiązujący do uśmiercenia 9-miesięcznego dziecka w oleśnickim szpitalu. “Jagielska=Mengele” – napisano na banerze.

W Poniedziałek Wielkanocny Legia Warszawa grała mecz z Lechią Gdańsk. Kibice warszawskiego klubu wywiesili z trybun baner, nawiązujący do uśmiercenia 9-miesięcznego dziecka w oleśnickim szpitalu.

“Jagielska=Mengele” – napisano na banerze wywieszonym na słynnej Żylecie.

jAGIELSKA = mENGELE ŻyLeta zawsze 🎯 pic.twitter.com/FEfQKN2bz2 — Karol Karolix (@karol_karolix) April 21, 2025

Przypominamy, że u zabitego w Oleśnicy dziecka podejrzewano wrodzoną łamliwość kości. Jego mama trafiła do szpitala w Łodzi, gdzie planowano przeprowadzenie cesarskiego cięcia, które było uznawane za najbezpieczniejszą metodę zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Po narodzinach, Felkowi oraz jego mamie miałaby zostać zapewniona specjalistyczna pomoc medyczna i terapia.

Jednak pod wpływem namów aktywistów aborcyjnych, matka Felka udała się do Oleśnicy, gdzie znajduje się największy ośrodek aborcyjny w Polsce. Tam, w 37. tygodniu ciąży, po osiągnięciu przez dziecko pełnej dojrzałości, dokonano aborcji, wstrzykując Felkowi chlorek potasu do serca, co doprowadziło do jego śmierci. Tego czynu miała dokonała osobiście wicedyrektor szpitala, ginekolog Gizela Jagielska, która w przeszłości publicznie deklarowała swoje doświadczenie w przeprowadzaniu takich “zabiegów”.

Czytaj: Interwencja Grzegorza Brauna ws. zabicia 9-miesięcznego dziecka w Oleśnicy

Zobacz także: Młodzież Wszechpolska protestuje w Oleśnicy przeciw “mordowaniu życia nienarodzonych”

Kresy.pl