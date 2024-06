Izraelskie zespoły nie zagrają w Łodzi – Ambasador Izraela obwinia ekstremalnie prawicowych aktywistów

Ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne skomentował odwołanie meczów izraelskich zespołów piłkarskich w Łodzi. Twierdzi, że to wina “ekstremalnie prawicowych aktywistów”.

W poniedziałek na portalu X (dawniej Twitter, ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne skomentował odwołanie meczów izraelskich zespołów piłkarskich w Łodzi. Twierdzi, że to wina “ekstremalnie prawicowych aktywistów”.

“Dziś ogłoszono, że Łódź zakazała wjazdu izraelskim drużynom piłkarskim do miasta po tym, jak skrajnie prawicowi działacze grozili organizatorom. Mówiłem władzom Łodzi, że nie należy ulegać takim groźbom. Łódź musi pozostać miejscem tolerancji, a nie strachu” – napisał w języku angielskim na swoim koncie.

Today it was announced that #Lodz banned Israeli Football teams from the city, after extreme-right activists had threatened the organizers. I told Lodz municipality @Miasto_Lodz that one should not give in to such threats. Lodz needs to remain a place of tolerance, not fear. pic.twitter.com/xWvOw0hZjv

