“Make Europe Great Again” Węgrzy przygotowują się do przejęcia prezydencji w UE

Węgry od 1 lipca przejmą prezydencję w UE, której hasłem będzie “Make Europe Great Again”. Motto wskazuje na aktywne działanie Budapesztu i symbolizuje siłę zjednoczonej Europy.

Prezentacja hasła oraz priorytetów węgierskiej prezydencji miała miejsce we wtorek. W imieniu rządu przemawiał minister ds. europejskich János Bóka. Powiedział, że mottem węgierskiej prezydencji będzie hasło “Make Europe Great Again” (pol. Uczyńmy Europę Ponownie Wielką).

Węgry będą przewodzić UE od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. Minister Bóka powiedział, że prezydentura musi służyć pokojowi i bezpieczeństwu Europy. „Prezydencja węgierska będzie szukać realnych rozwiązań rzeczywistych problemów Europy”.

Make Europe Great Again.🇪🇺

The official slogan of the Hungarian Presidency of the Council of the European Union. 🇭🇺🇪🇺 #HU24EU pic.twitter.com/Wl83QTO6SN

