Izraelskie media znów atakują Polskę. Jest reakcja wiceszefa MSZ

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zareagował w niedzielę na artykuł, w którym opisano niedawne słowa reprezentantki Izraela na Eurowizji. Piosenkarka nawiązała do Holokaustu, wyraźnie łącząc Polskę z Zagładą Żydów.

Podczas finału 67. konkursu piosenki Eurowizji, który odbył się w ubiegłą sobotę w Liverpoolu, trzecie miejsce zajęła izraelska piosenkarka Noa Kirel z piosenką „Unicorn”. W wywiadzie dla serwisu Ynet zapytano ją, jak się czuje z tym, że otrzymała 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, od Polski. „Zwycięsko” – odpowiedziała, po czym nawiązała do Holokaustu, wyraźnie łącząc Polskę z Zagładą Żydów. „Dla mnie, otrzymanie najwyższej noty od Polski po tym, co spotkało tam moją rodzinę podczas Holokaustu, było prawdziwym momentem zwycięstwa” – stwierdziła.

„Moim prawdziwym zwycięstwem było umieszczenie Izraela na mapie, pozostawienie śladu i uczynienie mojego kraju dumnym. To są moje największe osiągnięcia” – dodała.

Jej słowa wywołały w Polsce oburzenie. Z kolei izraelskie media bronią piosenkarki.

“Polscy politycy zasadniczo zaprzeczają Holokaustowi, a następnie mówią, że ‘Żydzi’ potrzebują lepszej edukacji o naszym własnym ludobójstwie. Krewni Kirel (i moich i wielu innych) zostali faktycznie zamordowani w Polsce, nawet jeśli sprawcy w większości nie byli Polakami” – napisała w sobotę na Twitterze dziennikarka “The Jerusalem Post” Lahav Harkov.

Do wpisu dołączyła artykuł broniący Noa Kirel.

W niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zareagował na słowa dziennikarki. “Żaden poważny człowiek w Polsce nie zaprzecza ani Holokaustowi, ani innym nazistowskim zbrodniom niemieckim, a także sowiecko-rosyjskim zbrodniom podczas II wojny światowej” – wskazał. “6 milionów naszych obywateli zostało zabitych, miliony innych – w tym mój dziadek – zmuszono do pracy jako niemieccy niewolnicy. Setki miast i wiosek zrównanych z ziemią, miliardy naszych funduszy skradzionych, bezcenne dzieła sztuki zrabowane i sprzedane z zyskiem” – dodał.

Podkreślił, że Niemcy jeszcze nie zapłacili za te zbrodnie.

No serious person in Poland denies neither the Holocaust, nor other Nazi German crimes, also Soviet Russian crimes during WWII. 6 million of our citizens were killed, millions of others—including my grandfather—forced to work as German slaves. Hundreds of cities and villages… https://t.co/JAGzcFoCVr

— 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) May 21, 2023