Inflacja w Polsce najwyższa od ponad 21 lat. GUS podał dane

Inflacja w styczniu wyniosła 9,2 proc. w stosunku do tego samego miesiąca w zeszłym roku – poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS). To najwyższy wskaźnik inflacji od listopada 2000 roku.

We wtorek GUS poinformował, że inflacja w styczniu wyniosła 9,2 proc. w stosunku do tego samego miesiąca w zeszłym roku. Wobec grudnia 2021 ceny wzrosły o 1,9 proc. Inflacja powyżej 9 proc. została ostatni raz odnotowana w Polsce w listopadzie 2000 roku. Jest to jednak wynik nawet nieco poniżej konsensusu analityków.

W porównaniu ze styczniem 2021 roku najbardziej zdrożały: paliwa do prywatnych środków transportu (23,8 proc.), a także nośniki energii (18,2 proc.). Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 9,4 proc.

W porównaniu z grudniem 2021 r. paliwa staniały o 4,4 proc. (skutek obniżki VAT), a nośniki energii zdrożały o 8 proc.

Jest to jednak wynik nawet nieco poniżej konsensusu analityków. Eksperci nie wykluczali, że odnotujemy w styczniu br. ponad 10-procentową inflację. Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, wzrosły o 8,6 proc.

W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc. Po podwyżce wynosi ona 2,75 proc. Również o 0,50 pkt proc. wzrosły pozostałe stopy procentowe. Ich poziom został ustalony następująco: stopa lombardowa 3,25 proc.; stopa depozytowa 2,25 proc.; stopa redyskontowa weksli 2,80 proc. i stopa dyskontowa weksli 2,85 proc. Była to piąta podwyżka stóp procentowych od października ubiegłego roku.

Na początku stycznia Sejm zagłosował za tzw. drugą tarczą antyinflacyjną, czasowo obniżając do zera stawkę VAT na żywność i napoje (wcześniej w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obniżoną do 5 proc.), nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolną oraz gaz. Do 8 proc. obniżono stawkę VAT na paliwa silnikowe, a do 5 proc. na energię cieplną i energię elektryczną.

Kresy.pl