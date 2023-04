Znaczny wzrost handlu między Rosją a Kazachstanem

Wraz z ciężkimi sankcjami państw zachodnich Rosja przekształca strukturę swoich relacji handlowych. Coraz większą rolę odgrywa w nich środkowoazjatycki sąsiad.

Według zajmującego się sprawami Azji Środkowej portalu Fergana w miesiącu styczniu roku bieżącego obroty handlowe między Rosją a Kazachstanem osiągnęły wartość 1,97 mld dol. co oznacza wzrost o 17,6 proc. w stosunku do stycznia roku poprzedniego. Przy czym stało się tak głównie dzięki radykalnemu wzrostowi eksportu Kazachstanu do Rosji. Zwiększył się on z 570,3 mln dol. do 869,6 mln dol.

Najwyraźnie wzrósł w Rosji wwóz z Kazachstanu skór surowych, futer i wyrobów z nich, butów czapej i pasmanterii, maszyn, urządzeń, pojazdów, przyborów, produktów przemysłu chemicznego i pokrewnych.

Natomiast eksport Rosji do Kazachstanu zmniejszył się o 0,5 proc. w stosunku rocznym, do poziomu 1,1 mld dol. Trend wzrostowy udało się utrzymać Rosjanom jedynie w sprzedaży do kraju południowego sąsiada metali i wyrobów metalowych, towarów paliwowo-energetycznych, produktów pochodzenie zwierzęcego i roślinnego, produktów mineralnych.

Niemniej nadal bilans handlu wzajemnego wychodzi na korzyść Rosji.

Na koniec 2022 roku wolumen wymiany handlowej między krajami wzrósł o 2 mld dol. do 26 mld dol. rok do roku.

Według Ministerstwa Handlu i Integracji Kazachstanu w republice działa około 8 tys. firm z udziałem rosyjskim i 3 348 spółek joint venture.

Pod koniec lutego władze Kazachstanu zlikwidowały przedstawicielstwo handlowe w Rosji. Nadal nie jest jasne, w jaki sposób wpłynie to na wzajemne operacje importowo-eksportowe.

Zwiększenie się handlu i inwestycji w Kazachstanie wynike częściowo bezpośrednio z zachodnich sankcji wobec Rosji. W zeszłym roku odnotowano tam znaczny napływ rosyjskich przedsiębiorców, którzy przez Kazachstan skupują na światowym rynku zachodnie towary poszukiwane w Rosji.

fergana.news/kresy.pl