Izraelska policja przeprowadziła szturm na meczet Al-Aksa we Wschodniej Jerozolimie [+VIDEO]

Izraelska policja poinformowała w środę, że zatrzymała 350 Palestyńczyków w rajdzie na meczet Al-Aksa we Wschodniej Jerozolimie.

Jak przekazała w środę agencja prasowa Anadolu, izraelska policja zatrzymała 350 Palestyńczyków w rajdzie na meczet Al-Aksa we Wschodniej Jerozolimie. Komisja ds. Więźniów Palestyńskich poinformowała, że policja rozpoczęła wypuszczanie zatrzymanych pod warunkiem, że zostaną oni usunięci z meczetu Al-Aksa i Starego Miasta w Jerozolimie na tydzień.

Grupa Palestyńczyków zabarykadowała się w sali modlitewnej Al-Qibli w kompleksie po tym, jak żydowscy osadnicy wezwali do nalotu na meczet.

Wokół sali modlitewnej Al-Qibli izraelska policja wspięła się na dach meczetu, wybiła okna i użyła granatów hukowych przeciwko wiernym w środku. Niektórzy ludzie w meczecie próbowali stawić opór policji.

Następnie policja weszła do sali modlitewnej i otworzyła ogień z broni gładkolufowej i gazu łzawiącego. Palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował, że siedmiu Palestyńczyków zostało rannych od kul z gumowymi końcówkami i pobić przez policję.

Israeli forces mercilessly beating up Palestinian worshippers inside Al-Aqsa mosque during Ramadan prayers. pic.twitter.com/MdgeBcZIQD — Ashok Swain (@ashoswai) April 5, 2023

BREAKING: Israeli forces storm the Al-Aqsa Mosque compound using sound bombs against worshippers in the Qibli mosque. pic.twitter.com/bvwb9sXGo8 — Arwa Ibrahim (@arwaib) April 4, 2023

This is what the lsraeli occupation forces have to the Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/5VRWarCeDh — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 5, 2023

The Israeli Occupation Forces have arrested dozens of Palestinians following a raid of Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/kvaDxpiknh — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) April 5, 2023

More footage out of Al-Qibli prayer hall in Al-Aqsa Mosque compound as Israeli forces use tear gas and sound bombs against worshippers. This has become an annual Ramadan ritual. pic.twitter.com/vOcvAJaWYJ — Arwa Ibrahim (@arwaib) April 4, 2023

Turcja potępiła naloty izraelskiej policji na meczet Al-Aksa w okupowanej Wschodniej Jerozolimie i późniejsze aresztowania Palestyńczyków. W oświadczeniu tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępiło naloty o świcie na kompleks meczetów, mówiąc, że atakowanie wiernych podczas muzułmańskiego świętego miesiąca Ramadanu jest niedopuszczalne.

Ministerstwo wezwało rząd Izraela do natychmiastowego zaprzestania wszelkich prowokacji i ataków, które mogą jeszcze bardziej zaostrzyć napięcia w regionie.

Świętość i status świętych miejsc muszą być szanowane i chronione, powiedział brytyjski minister ds. Bliskiego Wschodu, wzywając do natychmiastowej deeskalacji po nocnych nalotach Izraela na Al-Aksa. „Jestem zszokowany, gdy obudziłem się i zobaczyłem niepokojące sceny nalotu izraelskich sił bezpieczeństwa na meczet Al-Aksa w Jerozolimie, w wyniku którego wielu wiernych zostało rannych podczas Ramadanu” – napisał Tariq Ahmad na Twitterze. „Przemoc napędza tylko więcej przemocy” – dodał.

Unia Europejska jest „głęboko zaniepokojona” aktami przemocy w meczecie i wzywa wszystkie strony do wykazania się powściągliwością w czasie świąt religijnych. Przemawiając na codziennym briefingu prasowym Komisji Europejskiej, Peter Stano, główny rzecznik ds. zagranicznych, potwierdził, że UE „bardzo uważnie” śledzi rozwój wydarzeń w Izraelu i na okupowanych terytoriach palestyńskich.

„Unia Europejska jest głęboko zaniepokojona rosnącymi napięciami i przemocą, które widzieliśmy w nocy na terenie meczetu Al-Aksa” – zapewnił.

Kresy.pl/Anadolu/Middle East Monitor