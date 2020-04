Władze USA wesprą finansowo przewoźników lotniczych

Departament Skarbu USA przygotował pakiet pomocowy dla amerykańskich przewoźników lotniczych. Branża ta ponosi szczególne straty w warunkach pandemii koronawirusa SARS COVID-19.

Amerykański resort finansów poinformował w poniedziałek, że wydzielił środki finansowe w łącznej wysokości 2,9 mld dolarów na wsparcie dla amerykańskich linii lotniczych. Jak podaje agencja informacyjna Reutera wsparcie te otrzymają dwaj wielcy przewoźnicy a także 54 spółki lotnicze prowadzące działalność na mniejszą skalę niż potentaci. Dotychczas władze zawarły porozumienia w tej sprawie z sześcioma przedsiębiorstwami: llegiant Air, American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, Spirit Airlines Inc, i United Airlines Holdings Inc

W ramach pierwszej transzy wypłat Departament Stanu rozdysponował tylko 50 proc. przewidzianych na wsparcie pieniędzy. Zasady zakładają, że duże linie lotnicze będą musiały oddać co najmniej 30 proc. wartości środków jaki otrzymują obecnie od rządu. Dodatkowo będą musiały nabyć amerykańskie papiery skarbowe o wartości 10 proc. udzielonej pożyczki. Natomiast mniejsze przedsiębiorstwa o dochodzie poniżej 100 mln dolarów otrzymają wsparcie bezwzrotne.

Według Reutersa spadek popytu na amerykańskim rynku lotniczym wyniósł aż 95 proc. United Airlines spodziewają się w drugim kwartale spadku liczby przewożonych przez siebie klientów o 90 proc. Z tego powodu po pomoc planują wystąpić także Alaska Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways Corp i SkyWest Airlines. Razem z sześcioma przedsiębiorstwami, które już uczestniczą w programie przypada na nie aż 95 proc. potencjału lotniczego przewozu klientów w USA.

