Otwierania chińskiego rynku dla polskich produktów spożywczych

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podpisał dwa porozumienia z Generalną Administracją Celną ChRL, które mają otworzyć szerzej rynek chiński dla polskich produktów.

Jak podał w piątek Portalspozywczy.pl, powołując się na ministra Pudę, podpisane protokoły polsko-chińskie otwierają Chińską Republikę Ludową przed polską mąką oraz produktów mlecznych przeznaczonych na skarmianie zwierząt. „Na taki krok czekaliśmy kilka lat, to niezwykle ważne w reakcjach handlowych PL i ChRL” – skomentowała Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka – „Aby uruchomić ten eksport prace trwały dwa lata”.

Maliszewska podkreśliła, że proces dochodzenia do porozumień trwał dwa lata. Jak wytłumaczył sam minister – „Jest to zakończenie kolejnego, jednego z ostatnich, etapu procedur otwarcia rynku chińskiego dla tych produktów z Polski. To zwieńczenie wieloletnich prac nad protokołami jest sukcesem, mając zwłaszcza na uwadze trwającą od roku pandemię i związane z nią ograniczenia. Dzięki wsparciu polskich służb dyplomatycznych udało się uzgodnić ze stroną chińską, że protokoły zostaną podpisane w trybie zdalnym”.

Minister podkreślił, że branża mleczarska i szerzej polscy producenci spożywczy są bardzo zainteresowani eksportem na rynek Chin. Rozszerzanie katalogu produktów, które bez przeszkód mogą docierać na ten duży rynek daje obiecującą perspektywę. Te polskie produkty mleczne, które do tej pory można było sprzedawać do Chin cieszą się tam dużą popularnością. To właśnie tego rodzaju produkty stanowią obecnie największą kategorię w ramach polskiego eksportu do ChRL.

Do otwarcia rynku chińskiego dla polskich pasz pochodzenia mlecznego i mąki potrzeba jeszcze zakończenia procedury zatwierdzenia, jak poinformował cytowany portal.

