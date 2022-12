OPEC i partnerzy utrzymają dotychczasowy poziom wydobycia ropy

Ministrowie państw grupy OPEC+ postanowili utrzymać obecne niskie pułapy wydobycia ropy naftowej.

W czasie wirtualnej konferencji jaka odbywała się w sobotę i niedzielę grupa OPEC+, zrzeszająca 13 państw należących do kartelu i 15 kolejnych, które postanowiły dołączyć do wspólnych ustaleń w kwestii podaży na rynku (w tym Rosji), zgodziła się co do utrzymania obecnego poziomu wydobycia ropy naftowej.

Tym samym państwa eksportujące ropę naftową potwierdziły swoją decyzję z 5 października o obniżeniu kwot wydobycia ropy naftowej o 2 mln baryłek dziennie od listopada. Jak podkreślono w komunikacie OPEC+, „przyjmując podejście proaktywne i prewencyjne, kraje uczestniczące potwierdziły swoją gotowość do spotkania się w dowolnym momencie i podjęcia natychmiastowych dodatkowych działań w celu reagowania na zmiany rynkowe i wspierania równowagi rynku ropy naftowej i jego stabilności, jeśli to konieczne”.

Na razie utrzymanie niskiej podaży ropy uznano za „konieczny i właściwy kierunek działań w celu ustabilizowania światowych rynków ropy” – zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Datę następnej konferencji OPEC+ wyznaczono na 4 czerwca, choć podkreślono jednocześnie, że może zostać ona zwołana wcześniej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jeszcze w październiku Biały Dom skrytykował „krótkowzroczną” politykę niskiego wydobycia przyjętą przez OPEC+. Prezydent Joe Biden powiedział, że jest nią „rozczarowany”, a władze w Waszyngtonie będą dążyć do zredukowania kontroli tej organizacji nad cenami energii. Jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan oraz dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej, Brian Deese zaznaczyli, że o redukcji wydobycia zdecydowano w czasie, gdy „światowa gospodarka boryka się z trwającym, negatywnym wpływem inwazji Putina na Ukrainę”. Ich zdaniem, decyzja OPEC+ wpłynie negatywnie najbardziej na kraje o niskich i średnich dochodach.

Na tym tle doszło do napięć w relacjach między USA a Arabią Saudyjską, drugim największym, obok Rosji, eksporterem ropy naftowej.

interfax.ru/kresy.pl