FT: USA przekierują dostawy systemów Patriot na Ukrainę, kosztem innych państw

Rząd USA zamierza wstrzymać wszystkie otwarte zamówienia na systemy obrony powietrznej Patriot i rakiety przechwytujące do czasu, gdy Ukraina będzie miała wystarczającą ilość sprzętu do obrony przed rosyjskimi atakami powietrznymi.

Financial Times, powołując się na trzy osoby zaznajomione z decyzją, podał w czwartek, że rząd USA zamierza wstrzymać wszystkie otwarte zamówienia na systemy obrony powietrznej Patriot i rakiety przechwytujące do czasu, gdy Ukraina będzie miała wystarczający sprzęt do obrony przed rosyjskimi atakami powietrznymi.

Rozmówcy portalu (wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości) poinformowali, że nastąpiło to po tym, jak w zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden powiedział we Włoszech, że zapewnił zobowiązania do dostarczenia Ukrainie dodatkowych systemów obrony powietrznej. Będą one zawierać baterie Patriot.

Wcześniej media informowały, że Stany Zjednoczone nie będą dostarczać Szwajcarii nowych rakiet Patriot tak szybko, jak planowano, przy czym Waszyngton priorytetowo traktuje Ukrainę w zakresie świeżych dostaw. Nie jest jasne, jak długo Szwajcaria będzie musiała czekać.

Zobacz też: Rumunia zdecydowała się przekazać Ukrainie system Patriot

Dostawy omawianego typu rakiet do Szwajcarii zostaną opóźnione w wyniku decyzji rządu USA i prawdopodobnie nie będą mogły zostać zrealizowane zgodnie z planem, oznajmiło we wtorek Federalne Biuro ds. Zamówień Obronnych (Armasuisse) w odpowiedzi na zapytanie firmy Keystone-SDA. O sprawie jako pierwszy poinformował we wtorek tabloid Blick.

Jednakże w tej chwili nie można wydać żadnego oświadczenia dotyczącego dokładnego wpływu na dostawy kierowane do Szwajcarii. Według Armasuisse’a naziemnym systemem obrony powietrznej Patriot, którego to dotyczy, jest wersja PAC3 MSE z pociskami kierowanymi, która została zatwierdzona przez parlament na 2023 r., a nie wersja PAC2 GEM-T zakupiona na 2022 rok.

Datą wprowadzenia dodatkowego typu rakiety określoną na 2023 r. były lata 2030 i 2031, a zamówienia zostały odpowiednio zaplanowane. Sytuacja pokazuje, że „Szwajcaria ponownie potrzebuje niezależnego i silnego przemysłu obronnego oraz dywersyfikacji zamówień wśród producentów i krajów” – kontynuował Armasuisse.

Kresy.pl/FT