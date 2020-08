Francuski sekretarz stanu: Będziemy naciskali żeby środki UE były powiązane z „praworządnością”

Francja zamierza naciskać, aby dostęp do unijnego planu naprawy gospodarczej był powiązany z „praworządnością” – deklaruje nowy francuski sekretarz stanu do spraw europejskich. „Rządy państw UE, które podważają prawa podstawowe, takie jak równość i wolność mediów, powinny spotkać się z sankcjami finansowymi” – podkreślił Clément Beaune.

„Francja będzie dążyć do tego, aby dostęp do unijnego planu naprawy gospodarczej był powiązany z kwestią praworządności” – zapowiedział w rozmowie z „Financial Times” (FT) nowy francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Clément Beaune. „Rządy państw UE, które podważają prawa podstawowe, takie jak równość i wolność mediów, powinny spotkać się z sankcjami finansowymi”- dodał. Wywiad został opublikowany w niedzielę.

„Nie możemy powiedzieć francuskim, polskim, węgierskim i europejskim obywatelom, że możemy mieć solidarność finansową w Europie i nie dbać o to, jak przestrzegane są podstawowe zasady demokracji, wolności mediów i równych praw” – powiedział Beaune.

„FT” przypomina, że po szczycie UE, który odbył się w lipcu, poświęconym pakietowi naprawczemu dla unijnych gospodarek po pandemii koronawirusa, kwestia mechanizmu powiązania wypłaty środków z „praworządnością” pozostała otwarta. Wynikało to ze sprzeciwu ze strony Polski i Węgier. Obydwa państwa podkreślały, że mechanizm jest niesprawiedliwie wymierzony w ich interesy.

Państwa członkowskie i Komisja Europejska będą uzgadniały opisywany mechanizm w najbliższym czasie.

Beaune uważa sankcje finansowe za coś, „co trzeba rozwijać, ponieważ środki prawne i finansowe są najpotężniejszymi narzędziami” w walce z „naruszeniami praworządności”. „Jeśli istnieją wątpliwości co do tego, jak silna jest Unia Europejska w kwestii jej podstawowych wartości, to każdy obywatel będzie miał wątpliwości co do znaczenia tego projektu. Europa to nie tylko rynek, ale także projekt kulturowy i polityczny” – powiedział.

Wyraził opinię, że „podtrzymywanie praworządności” jest kwestią kluczową z punktu widzenia UE. „Nie chodzi o to, że Zachód jest przeciwny Wschodowi, ani o to, by dać nauczkę krajom. Jeśli jest mechanizm praworządności, nie powinien on być skierowany ex ante wobec jednego kraju, lecz jeśli jakiś rząd naruszy praworządność, powinny istnieć elementy sankcji – finansowe i prawne” – zadeklarował.

Beaune wyraził zadowolenie z faktu, iż zgodnie z decyzją przywódców UE, unijny plan naprawczy o wartości 750 mld euro zostanie sfinansowany z ponadnarodowego długu, który będzie zaciągnięty przez Komisję.

Wyraził opinię, że dzięki planowi, który Francja i Niemcy postulowały już w maju, „Europa przekroczyła Rubikon”. Jego zdaniem emisja wspólnego zadłużenia będzie kluczowa także w przypadku przyszłych działań UE.

Francja proponuje ustanowienie wielu nowych unijnych opłat – m.in. europejskiego podatku cyfrowego i opłaty od importu dwutlenku węgla. Ma to zapewnić sfinansowanie kosztów zaciągnięcia pożyczki na 750 mld euro.

W opinii Beaune debata na ten temat „będzie kolejną kluczową bitwą”, do której dojdzie w negocjacjach nad pakietem naprawczym. Zadeklarował, że jego finansowaniem nie zostaną obciążeni francuscy podatnicy.

„Nie chcemy zwiększać presji finansowej na europejskich obywateli i europejskie przedsiębiorstwa, więc będziemy musieli znaleźć nowe sposoby” – powiedział Beaune.

