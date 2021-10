Francja: „żółte kamizelki” wracają na ulice – powodem wzrost cen energii [+VIDEO]

W związku ze wzrostem cen paliwa, prądu i gazu we Francji na ulicę powrócił ruch „żółtych kamizelek”.

W sobotę na ulicach różnych miast Francji ponownie pojawili się protestujący z ruchu „żółtych kamizelek”. Powodem jest coraz bardziej odczuwalny wzrost cen energii: prądu, gazu i paliwa. Przykładowo, litr oleju napędowego na francuskich stacjach benzynowych kosztuje średnio już ponad 1,53 euro. To oznacza, że pobity został rekord z 2018 rok. Co więcej, na niektórych stacjach cena benzyny przekroczyła symboliczną barierę 2 euro za litr.

W związku z tym, w ostatnim czasie na portalach społecznościowych pojawiły się wezwania do wznowienia ruchu „żółtych kamizelek” i zainicjowania kolejnych, masowych protestów. Jeden z liderów ruchu, Jerome Rodrigues namawiał ludzi do udziału w manifestacjach słowami: „Odzyskaj ronda, centra miast, wyjdź na ulicę”. Łącznie, w całej Francji zaplanowano ponad 100 demonstracji z udziałem „żółtych kamizelek”.

Kilku deputowanych partii rządzącej LREM wyraziło zaniepokojenie możliwym wznowieniem ruchu. Jeden z nich, Valerie Gomez Bassac, uważa, że kolejne protesty byłyby „katastrofą dla gospodarki”.

W sobotę po południu wiele „żółtych kamizelek” zebrało się w Paryżu, na Placu Bastylii.

Według MSW Francji, protesty te nie były jednak liczne. Jak podano, w Tulonie zebrało się około 100 osób, a w Beauvais 60. W Châlons-en-Champagne stosunkowo nieduża grupa protestujących rankiem zablokowała rondo u wyjazdu z miasta. Próbę zablokowania ronda podjęto też w Orleanie, ale kilkunastu demonstrantów w końcu tego nie zrobiło – udało im się jednak spowolnić ruch. „Żółte kamizelki” pojawiły się też na rondach w innych miejscach, m.in. w Tuluzie, Wandei czy w Villeurbanne, na przedmieściach Lyonu. W Pau, nazywanym „twierdzą” tego ruchu, pochód złożony z 700 osób wyruszył w stronę jednego z rond, które zablokowano na około 20 minut. W Caen 270 osób, w tym 30 „żółtych kamizelek”, demonstrowało przeciwko rosnącym cenom paliw.

Demonstration for the fourteenth consecutive Saturday in Pau against the health pass while the government has tabled a bill to extend the possibility of using it until July 31, 2022.#Manifestation16octobre #Manifs16octobre #GiletsJaunes pic.twitter.com/W0z5KVN0wI

— European Union Club (@EuropeanUnionC) October 16, 2021