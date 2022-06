Francja prowadzi negocjacje z ZEA w sprawie zastąpienia rosyjskiego paliwa [+VIDEO]

Francja aktywnie poszukuje alternatywy dla rosyjskich dostaw energii, w szczególności prowadzi negocjacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi – przekazała agencja prasowa Reuters w niedzielę.

Powiedział o tym minister gospodarki Francji Bruno Le Maire w programie radia Europa 1. „Negocjacje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi już trwają, musimy znaleźć alternatywę dla rosyjskiej ropy” – ogłosił Le Maire.

Przypomnijmy, że w opublikowanej w piątek rozmowie prezydent Francji Emmanuel Macron powtórzył, że Rosji nie należy „upokarzać… aby w dniu zakończenia walk utorować drogę dyplomatyczną”.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w piątek, że jego rosyjski odpowiednik Władimir Putin popełnił „historyczny i fundamentalny błąd” dokonując inwazji na Ukrainę i został przez to odizolowany. „Myślę, i powiedziałem mu, że popełnił historyczny i fundamentalny błąd dla swojego narodu, dla siebie i dla historii” – powiedział w wywiadzie dla francuskich mediów.

