Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą [+VIDEO]

Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką wzięli dziś udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

2 maja, obok Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Na dziedzińcu Belwederu odbyła się ceremonia wręczenia przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych działaczom polonijnym, Aktów Nadania Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenie flag państwowych przedstawicielom organizacji polskiej mniejszości narodowej na Kresach Wschodnich.

Prezydent wskazywał, że nie było jeszcze takiej uroczystości Dnia Flagi RP, aby wręczał flagi, które pojadą tam, gdzie toczy się wojna.

„Wręczam te flagi po to, aby dodały sił. Sił do zwycięstwa, mocy do codziennej pracy, do umacniania ojczyzn, po obu stronach granicy – Ukrainy, i Białorusi, i Polski. Niech będą z Wami, niech łopoczą nad Wami na wietrze, niech dodają mocy” – podkreślał.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga, propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

W ramach obchodów w Warszawie odbył się przemarsz z flagami Rzeczypospolitej Polskiej z Placu Zamkowego na Plac Marszałka J. Piłsudskiego. W ten sposób uczestnicy uroczystości uczcili dzień naszych barw narodowych.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony 2 maja został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP z inicjatywy Senatu – w „dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach.”

