Drzwi busa zmiażdżyły kobiecie głowę. Ukraiński kierowca nie pójdzie do więzienia

31-letni Serhij F., który został skazany za nieumyślne spowodowanie śmierci, nie pójdzie do więzienia. W lutym usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Od wyroku odwołała się prokuratura, lecz sąd ostatecznie utrzymał w mocy poprzedni wyrok.

Tragedia miała miejsce 4 stycznia 2019 roku. Ukraiński kierowca busa miał zawieźć kobiety z Łopuszna pod Kielcami do pracy, lecz samochód okazał się niesprawny. Jedna z pasażerek, 58-letnia kobieta, zaczęła zachowywać się nerwowo. Zaparkowany na stromym podjeździe samochód zaczął się staczać, akurat w momencie gdy z pojazdu próbowała wyjść 58-latka. Przesuwne drzwi uderzyły kobietę w głowę, co spowodowało jej śmierć. W lutym ukraiński kierowca usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Od wyroku odwołała się prokuratura, domagając się kary bezwzględnego więzienia dla Serhija F. Sąd ostatecznie utrzymał w mocy poprzedni wyrok – poinformował Super Express we wtorek.

Mężczyzna przyznał w czasie procesu, że wiedział o niesprawnym hamulcu. Zgłaszał nawet usterkę w firmie, lecz mimo to ruszył w drogę. Serhij F. zeznał, że jedna z pasażerek co i rusz zamykała i otwierała drzwi. W pewnym momencie kierowca wyszedł z samochodu, a w tym czasie bus zaczął się toczyć. Zaniepokojone kobiety postanowiły wyskoczyć z auta. Dwóm pasażerkom się to udało, trzeciej już nie.

Zdaniem śledczych Serhij F. usiłował jej pomóc, lecz w wtedy doszło do tragedii. Drzwi uderzyły z impetem w kobietę. Pomimo prób reanimacji, nie udało się uratować życia kobiety.

„Nawet bez oceny biegłych sprawa jest jednoznaczna i jest oczywiste, że gdyby nie zachowanie pokrzywdzonej, gdyby ona zachowała się tak jak inne uczestniczki zdarzenia, do tak tragicznych skutków by nie doszło” – uzasadnił wyrok sędzia Krzysztof Sajtyna z Sądu Okręgowego w Kielcach, cytowany przez portal TVP 3 Kielce.

