Dania zaakceptowała udział dodatkowych statków w budowie Nord Stream 2

Duńska Agencja Energetyczna (DEA) wydała zgodę na dokończenie budowy kolejnych nitek rosyjskiego gazociągu Nord Stream w swojej strefie morskiej.

Jak podała w poniedziałek agencja informacyjna RIA Nowosti Dania zgodziła się na ułożenie elementów kolejnych nitek gazociągu Nord Stream z użyciem kotwiczących statków. Tym samym Rosjanie uzyskali możliwość stosowania przy budowie Nord Stream 2 kolejnego rodzaju jednostek obok statków mających możliwość „dynamicznego pozycjonowania”.

Jednak rosyjskie statki będą mogły rozpocząć pracę najwcześniej 3 sierpnia. Właśnie wtedy minie termin w jakim można zaskarżyć decyzję DEA. „W Nord Stream 2 AG oświadczyli, że będą realizować projekt z uwzględnieniem stanowiska Danii i oceny wpływu na środowisko” – podała RIA Nowosti.

Najnowsza decyzja duńskiej agencji to całkowita zmiana stanowiska Kopenhagi. Wcześniej Duńczycy stanowczo sprzeciwiali się wykorzystywaniu statków kotwiczących do budowy gazociągu w swojej strefie morskiej wokół wyspy Bornholm obawiając się, że kotwice okrętów mogłyby detonować pociski spoczywające na dnie tej części Bałtyku od czasów drugiej wojny światowej.

Przypomnijmy, że to nie jedyne kłopoty Rosjan z budową kolejnych nitek gazociągu przebiegającego pod dnie Bałtyku. Nałożone pod koniec ubiegłego roku przez USA sankcje na firmy budujące Nord Stream 2 doprowadziły do wstrzymania układania ostatniego odcinka gazociągu na dnie Bałtyku. Jak pisaliśmy, by dokończyć budowę gazociągu samodzielnie, Rosjanie zawrócili z Dalekiego Wschodu statek Akademik Czerski, który ma techniczne możliwości prowadzenia takich prac. Na początku maja statek dopłynął na Bałtyk, co wywołało natychmiastową reakcję głównego promotora wymierzonych w Nord Stream 2 sankcji, prominentnego amerykańskiego senatora Teda Cruza, współautora najnowszej ustawy: „Jeśli Gazprom użyje Akademika Czerskiego do dokończenia gazociągu Nord Stream 2, amerykański prezydent musi nałożyć i nałoży sankcje na Gazprom. Jego funkcjonariusze utracą możliwość przybycia do USA, a wszystkie ich środki finansowe zostaną zamrożone, a to dopiero początek”.

ria.ru/kresy.pl