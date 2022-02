Dania może wysłać Ukrainie broń i pomóc w tworzeniu obrony terytorialnej

Tak jak obiecaliśmy - zrobiliśmy. Obniżamy VAT m.in. na paliwa, dzięki czemu w Polsce ceny spadły zgodnie z obietnicami. To dla rodziny kilkadziesiąt złotych mniejsze wydatki na jednym tankowaniu - oświadczył premier Mateusz Morawiecki we wtorek, podczas konferencji prasowej na jednej z warszawskich stacji Orlenu. Zwrócił uwagę, że ceny na stacjach przekraczały nawet 6 zł za litr. "Dzisiaj mamy 5,20-5,30 zł, czyli to 80-90 gr różnicy" - powiedział.

Od 1 lutego br. do 31 lipca obowiązują niższe stawki VAT m.in. na żywność, nawozy, gaz oraz paliwa. To element tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. "Dla mnie to ważny instrument walki o portfele Polaków, ale także walki z inflacją, bo cena paliwa przekłada się na ceny transportu. Wierzę, że przez kolejne działania zwalczymy tę inflacyjną hydrę" - powiedział premier, cytowany przez portal Interia.

Szef rządu zwrócił uwagę, że wysoka inflacja to efekt m.in. wydatków związanych z zasilaniem gospodarki po pandemii Covid-19. "Ratując miejsca pracy płaciliśmy za postojowe, to spowodowało, że ta masa pieniądza wchodzi na rynek" - powiedział premier. Podkreślił, że wyższe ceny to efekt polityki Gazpromu, zaś "co najmniej połowa ceny energii to cena polityki klimatycznej UE".