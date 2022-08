Czterej Ukraińcy i Gruzin zatrzymani za przemyt nielegalnych imigrantów

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w poniedziałek dwóch kurierów i trzynastu cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Zatrzymani „kurierzy” to obywatele Ukrainy. Z kolei w środę SG poinformowała o zatrzymaniu obywatela Gruzji i dwóch kolejnych obywateli Ukrainy, którzy przewozili łącznie 8 nielegalnych imigrantów. Grozi im 8 lat pozbawienia wolności.

Patrol z Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak w miejscowości Budzisko zatrzymał do kontroli dwa pojazdy na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowcy – obywatele Ukrainy w samochodach przewozili cudzoziemców, którzy nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce. Samochodem marki Volvo podróżowało 6 obywateli Tadżykistanu i obywatel Iranu, a Toyotą 6 obywateli Iranu. W trakcie kontroli ustalono, że obcokrajowcy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski, a wcześniej z Białorusi na Litwę – podała SG we wtorek.

„Wszyscy zostali zatrzymani, pozostają w dyspozycji funkcjonariuszy z Placówki SG w Rutce-Tartak. Dwaj obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty pomocnictwa w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto Komendant Placówki SG w Rutce-Tartak wszczął postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu” – czytamy w komunikacie.

Straż Graniczna podkreśla, że w tym roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 184 pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, w tym 53 na granicy polsko-litewskiej.

Z kolei w środę SG poinformowała o zatrzymaniu obywatela Gruzji i dwóch kolejnych obywateli Ukrainy, którzy przewozili łącznie 8 nielegalnych imigrantów. Obywatel Gruzji przewoził 4 ob. Iraku, a 2 obywateli Ukrainy przewoziło 4 ob. Iraku. Zatrzymania miały miejsce we wtorek i w środę nad ranem.

Wczoraj i dziś nad ranem zatrzymano przy granicy z Litwą🇱🇹kolejnych pomocników oraz nielegalnych imigrantów.

Ob.Gruzji przewoził 4 ob.Iraku, dziś 2 ob. Ukrainy przewoziło 4 ob. Iraku.

W tym roku zatrzymano już 320 imigrantów (rok temu-121) oraz 54 pomocników (przez cały 2021-53). pic.twitter.com/L1zla8WL4p — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 3, 2022

Podawaliśmy, że Straż Graniczna poinformowała w sobotę o zatrzymaniu obywatela Gruzji, który przewoził 19 nielegalnych imigrantów.

Informowaliśmy, że w ubiegły czwartek w miejscowości Pobondzie (gmina Rutka-Tartak) funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali 32-letniego obywatela Uzbekistanu, który w swoim aucie przewoził 5 obywateli Iraku.

Zwracaliśmy uwagę, że obcokrajowcy stanowili w ubiegłym roku prawie 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Podobnie wyglądała sytuacja na początku bieżącego roku.

Przypomnijmy, że w lipcu rozbito transgraniczną grupę przestępczą zajmującą się przemytem migrantów-obywateli państw Bliskiego Wschodu z Białorusi do krajów Europy Zachodniej.

podlaski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl