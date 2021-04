Chińska firma będzie produkować w Poznaniu części do samochodów elektrycznych

Ningbo Tuopu Group, spółka z Chin działająca od ponad 30 lat i notowana na szanghajskiej giełdzie, zdecydowała się stworzyć w Poznaniu swój pierwszy zakład produkcyjny w Europie. Mają tam być produkowane podzespoły do samochodów elektrycznych.

Przedstawiciele chińskiego przedsiębiorstwa wyjaśniali, że podejmując decyzję o zlokalizowaniu swojego pierwszego zakładu w Europie właśnie w Poznaniu, brali pod uwagę strategiczne położenie Polski na starym kontynencie i infrastrukturę dostępną w regionie Wielkopolski. Przy przygotowaniu projektu pomagała Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a także Miasto Poznań.

Fabryka chińskiej firmy będzie miała powierzchnie 30 tys. mkw powstanie na poznańskim Franowie, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Koszt inwestycji to prawie 140 mln złotych. W zakładzie produkowane będą podzespoły do samochodów elektrycznych. Docelowo, inwestycja ma stworzyć 450 miejsc pracy, przy czym pierwszych 20 pracowników ma być zatrudnionych jeszcze w tym roku.

W Poznaniu swoje fabryki mają już takie marki branży motoryzacyjnej jak Bridgestone, Solaris czy Volkswagen. Spółka Ningbo Tuopu Group współpracuje m.in. z producentami Audi, BMW, Forda czy wspomnianego wcześniej Volkswagena.

W 2018 roku pisaliśmy, że chiński potentat zainwestuje w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dziesiątki milionów dolarów, by stworzyć fabrykę elementów do baterii do pojazdów elektrycznych. Wówczas była to już druga tego typu inwestycja w Polsce, gdyż niebawem ruszała produkcja akumulatorów do samochodów elektrycznych w fabryce koreańskiego koncernu LG w w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem.

Miesiąc temu informowaliśmy, że koreańska firma SK IE Technology zbuduje w Dąbrowie Górniczej swoją trzecią i czwartą w tym miejscu fabrykę separatorów baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych. Koszt inwestycji to ok. 3,5 mld zł, co zwiększa zaangażowanie finansowe spółki w tym miejscu do ponad 6 mld zł.

