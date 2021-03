CBA i ŻW zatrzymały 7 osób ws. nieprawidłowości przy przetargach w wojsku

Funkcjonariusze wrocławskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) przy współdziałaniu z Wydziałem Żandarmerii Wojskowej (ŻW) we Wrocławiu zatrzymali 7 osób, w tym byłego i obecnego żołnierza, w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi organizowania przetargów w wojsku – poinformowała CBA w poniedziałek.

W komunikacie podkreślono, że CBA prowadzi we Wrocławiu pod nadzorem Wydziału VIII do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez żołnierzy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a także współdziałające z nimi osoby cywilne w latach 2018-2019. Dotyczy to szeregu przestępstw związanych z planowaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przewidzianym ustawowo. Śledztwo obejmuje także niedopełnienie obowiązków służbowych, wejście w porozumienie z innymi osobami w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, bezprawne ujawnianie informacji o planowanych i prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień, składanie fałszywych oświadczeń, a także przyjmowanie korzyści majątkowych za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa. W trakcie postępowania badane są zamówienia publiczne między innymi na zakup środków spożywczych, sprzętu i usług na potrzeby armii, których wartość przekracza 10 mln zł.

CBA i ŻW zatrzymały 7 osób, w tym czynnego i byłego żołnierza Wojska Polskiego oraz pięciu przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej.

W ramach czynności przeszukano 8 lokalizacji.

„Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszały zarzuty (…) Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec byłego i obecnego żołnierza. Natomiast wobec pięciu przedsiębiorców prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania z innymi podejrzanymi” – podaje CBA.

