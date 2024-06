“Całkowicie zbędna”. Prezes Orlenu zapowiedział sprzedaż Polska Press

Nowy prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zapowiada sprzedaż spółki Polska Press. “Spółka medialna Polska Press jest dla Orlenu całkowicie zbędna” – oświadczył.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara rozmawiał z Financial Times. “Muszę podkreślić, że spółka medialna Polska Press jest dla Orlenu całkowicie zbędna. Będziemy szukać inwestora, który odkupi ją za uczciwą cenę” – oświadczył, cytowany w poniedziałek przez FT.

W 2020 roku Orlen kupił Polska Press, największego w Polsce właściciela gazet regionalnych, od niemieckiej firmy Verlagsgruppe Passau. Wywołało to kontrowersje. Miało to związek z ogłoszoną przez rząd Zjednoczonej Prawicy strategią “repolonizacji mediów”.

Z tego powodu rada etyki norweskiego państwowego funduszu naftowego, który ma 0,4 proc. udziałów w Orlenie, wpisała koncern na listę obserwacyjną.

Fąfara zadeklarował, że chce usunąć Orlen z listy i rozwiać obawy akcjonariuszy dotyczące możliwego zaangażowania politycznego Polska Press.

Zapytany, czy inwestorzy będą mieli zaufanie do kierownictwa Orlenu, że ten przeciwstawi się ewentualnym naciskom rządu Donalda Tuska, oświadczył: “Na razie jestem pewien, że przy obecnym rządzie decyzje polityczne nie będą miały wpływu na naszą działalność. Podałbym się do dymisji, gdyby mówiono mi, co mam robić – absolutnie. To moja odpowiedzialność wobec inwestorów, to moja etyka”.

Obecny prezes Orlenu wyraził opinię, że odziedziczył po poprzedniku “coś w rodzaju czebola” – czyli modelu wielobranżowych konglomeratów, które przez długi czas dominowały w gospodarce Korei Południowej. Chodzi o niektóre spółki zależne, które “nie wspierają bezpośrednio działalności” Orlenu.

“Nie spodziewałem się, że firma będzie tak skomplikowana, byłem zaskoczony złym stanem wewnętrznych regulacji i zarządzania, nie spodziewałem się, że tak wiele osób związanych z polityką będzie pracować w Orlenie” – powiedział.

Financial Times zwraca uwagę, że zysk netto Orlenu wzrósł w ub. roku do 27,6 mld zł z 21,5 mld zł w 2022 roku. Zdaniem medium, obawy dotyczące strategii grupy zaszkodziły jednak kursowi jej akcji, który spadł o 40 proc. pod rządami Obajtka i o kolejne 6 proc. od czasu powołania Fąfary.

ft.com / Kresy.pl