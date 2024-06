Sukces francuskiego przemysłu zbrojeniowego. Trzy kolejne kraje zamówiły haubice Caesar

Sukces francuskiego przemysłu zbrojeniowego. Armenia, Chorwacja oraz Estonia podpisały umowy na zakup 60 haubic Caesar.

Minister obrony Francji Sébastien Lecornu poinformował, że Estonia, Armenia oraz Chorwacja zamówiły łącznie 60 zestawów artyleryjskich Casesar. We wpisie na portalu społecznościowym X podkreślił, że ten sukces pozwoli przemysłowi zbrojeniowemu nad Sekwaną na dalszym zwiększaniu wydajności produkcji.



Estonia podpisała kontrakt na zakup 12 haubic samobieżnych Caesar dla estońskiej armii. Sześć egzemplarzy dotrze jeszcze w tym roku, a dostawy będą kontynuowane w 2025 r. Szef resortu obrony Hanno Pevkur podkreślił, że rozwój kołowego batalionu artylerii samobieżnej jest jednym z pilnych priorytetów Planu Rozwoju Obrony Narodowej.

“Ten system uzbrojenia, który został pomyślnie przetestowany w obronie Ukrainy przed agresywną wojną Rosji, zapewnia Estonii mobilną, elastyczną zdolność wsparcia ogniowego dalekiego zasięgu” – estoński minister obrony Hanno Pevkur.

