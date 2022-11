Brytyjski wywiad: Rosja nie będzie w stanie przejąć całego obwodu donieckiego

Wojska rosyjskie kontynuują ataki w kierunku miast Pawliwka i Wuhłedar w obwodzie donieckim, ale jest mało prawdopodobne, aby były w stanie skoncentrować wystarczające siły jakościowe do przeprowadzenia operacyjnego przełomu i zajęcia całego obwodu donieckiego – twierdzi brytyjskie ministerstwo obrony.

Brytyjskie ministerstwo obrony zauważa, że ​​w ciągu ostatnich dwóch tygodni obszar wokół miast Pawliwka i Wuhłedar, w południowo-środkowej części obwodu donieckiego, pozostawał areną intensywnych działań wojennych, chociaż żadna ze stron nie uzyskała znaczących terytorialnych osiągnięć.

