Brytyjska posłanka ws. zatrzymania Ziemkiewicza: „każdy, kto propaguje rasizm, islamofobię i neguje Holokaust jest niemile widziany w Wielkiej Brytanii”

Według posłanki „każdy, kto propaguje rasizm, islamofobię i neguje Holokaust jest niemile widziany w Wielkiej Brytanii”. Huq opublikowała również zdjęcie pisma, które otrzymał Ziemkiewicz.

In 2018 when far-right Rafał Ziemkiewicz was planning a UK speaking tour including Acton I raised concerns with @metpoliceuk and he cancelled

Anyone propagating racism including Islamophobia and Holocaust denial is unwelcome locally. Today looks like he’s been banned nationally: pic.twitter.com/2EZxJl0huf

— Rupa Huq MP (@RupaHuq) October 2, 2021