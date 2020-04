Brietbart: starsi Szwedzi z koronawirusem mogą być leczeni później niż imigranci

Według portalu Breitbart wskazania szwedzkiego ministerstwa zdrowia mogą spowodować, że osoby starsze i z chorobami współistniejącymi, u których wykryto koronawirusa, będą musiały ustąpić miejsca imigrantom.

Szwedzka Rada Zdrowia stworzyła dla lekarzy wskazania w jaki sposób powinni zajmować się zarażonymi koronawirusem – infromuje portal. Według Breibartu, stworzyły one możliwość odsuwania starszych od leczenia na rzecz imigrantów bez obywatelstwa.

Doktor Linden, członek rady zdrowia, stwierdził że obywatelstwo nie może być wyznacznikiem dla służby zdrowia.

„Podstawy przyjmowania chorych każą nam dawać pierwsze miejsce tym, którzy potrzebują największej opieki, dla nas każdy ma taką samą wartość” – informował. „To znaczy, że osoby pracujące w służbie zdrowia nie powinny się zastanawiać czy pacjenci przebywają tu legalnie”.

Rada zaproponowała, żeby szpitale zapewniły osobom nieposiadającym zezwolenia na pobyt w Szwecji miejsca w którym mogłyby odbyć samoizalację.

Jak informowaliśmy wcześniej, Według dyrektor generalnej państwowego funduszu zajmującego się inwestowaniem środków emerytalnych, zamknięcie w domu wszystkich Szwedów nie rozwiąże problemu epidemii, natomiast może przyczynić się do zadłużenia państwa i konieczności spłacania długów przez kolejne pokolenie. Wiele firm może już nie wrócić do swojej działalności po jej zawieszeniu, co doprowadzi do wzrostu bezrobocia. Wszelkie wezwania do pozostania w domu uznała ona z kolei za „uleganie panice”, dodając jednocześnie, że nie jest jeszcze za późno, aby wycofać się z wprowadzanych stopniowo ograniczeń.

Do tekstu opublikowanego na łamach jednej z największych szwedzkich gazet odniosła się Magdalena Andersson, minister finansów z ramienia Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej (SAP). Z zadowoleniem przyjęła nie tylko debatę na temat ekonomicznych skutków COVID-19, ale podkreśliła stałą współpracę pomiędzy rządem a służbą zdrowia. Właśnie z tego powodu Szwecja ma być jednym z niewielu państw, które nie zdecydowały się na zamknięcie wszystkich szkół.

Socjaldemokratyczny rząd Stefana Löfvena może liczyć w tym aspekcie na poparcie centroprawicowej opozycji, a przede wszystkim liberalno-konserwatywnej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej (Moderaterna). Jej przewodniczący Ulf Kristersson uważa, że nie powinno się wybierać pomiędzy zdrowiem i gospodarką, lecz chwilę potem dodaje, że dalsze działania państwa muszą uwzględniać rachunek ekonomiczny.

