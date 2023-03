Blinken spotkał się z Ławrowem na szczycie G20

Sekretarz stanu Antony Blinken odbył pierwszą od ponad roku rozmowę ze swoim rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem – poinformował The Wall Street Journal.

10-minutowe spotkanie Blinkena z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem na marginesie spotkania ministerialnego Grupy 20 w stolicy Indii w czwartek było nieplanowane i miało na celu przekazanie trzech kluczowych wiadomości.

Blinken zwrócił się do swojego rosyjskiego odpowiednika w celu wezwania Rosji do ponownego przystąpienia do traktatu o broni jądrowej New Start, z którego Rosja formalnie wycofała się w czwartek, powiedział wysoki urzędnik Departamentu Stanu. Naciskał także na Rosję, by uwolniła byłego amerykańskiego żołnierza Paula Whelana z aresztu w Rosji i podkreślił nieustające wsparcie USA i ich sojuszników dla Ukrainy „tak długo, jak to będzie konieczne”.

Obaj mężczyźni rozmawiali raz przez telefon od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku i uczestniczyli razem w szczytach w ciągu ostatniego roku, ale nie spotkali się osobiście. Blinken powiedział przed spotkaniem, że nie ma zamiaru rozmawiać bezpośrednio ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, ale zaznaczył, że będą oni wspólnie uczestniczyć w kilku wspólnych sesjach.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow powiedział w czwartek, że Moskwa została zmuszona do zawieszenia swojego udziału w traktacie o kontroli zbrojeń jądrowych New START, ponieważ Waszyngton wykorzystywał go do pomocy Ukrainie w atakach na rosyjskie obiekty strategiczne.

Riabkow przekonywał, że Stany Zjednoczone i ich zachodni sojusznicy chcą, aby Rosja została strategicznie pokonana na Ukrainie.

„Sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu po tym, jak USA próbowały sondować bezpieczeństwo rosyjskich obiektów strategicznych zadeklarowanych na mocy traktatu New START, pomagając reżimowi kijowskiemu w przeprowadzaniu na nie zbrojnych ataków” – powiedział Riabkow. „W tych okolicznościach byliśmy zmuszeni ogłosić zawieszenie traktatu”.

We wtorek rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która oficjalnie zawiesza udział Rosji w dwustronnym traktacie z USA w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych (New START). Dokument został opublikowany tego samego dnia i tym samym wszedł w życie.

Zgodnie z treścią ustawy, traktat New START został zawieszony, przy czym decyzja o powrocie Rosji do porozumienia może zostać podjęta przez jej prezydenta. Zgodnie z rosyjskim prawem, przywódca Rosji, w sytuacjach wymagających pilnego działania, ma prawo wstrzymać działanie jakiegokolwiek traktatu międzynarodowego. Taka decyzja wymaga poinformowania rosyjskiego parlamentu oraz przyjęcia przez niego odpowiedniej ustawy.

Jak pisaliśmy, prezydent Rosji, Władimir Putin, wygłosił tydzień wcześniej, 21 lutego orędzie do narodu przed połączonymi izbami Dumy Państwowej i Rady Federacji, które nie odbyło się w 2022 roku. Oświadczył m.in., że inwazja na Ukrainę uprzedziła atak sił ukraińskich w Donbasie, a następnie działania przeciw Krymowi. W czasie przemówienia odniósł się do relacji z NATO, które oskarżył o wspieranie planów ukraińskiego ataku na obiekty rosyjskich sił jądrowych.

W związku tym zapowiedział, że żadne inspekcje państw zachodnich nie zostaną dopuszczone do tych instalacji. Putin uznał to za kolejny przejaw dążenia Zachodu do „strategicznego porażenia” Rosji. Ogłosił, że jego państwo zawiesza swój udział w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych z 1991 r. Zapowiedział podtrzymanie parytetu nuklearnego z USA.

Następnego dnia, w środę 22 lutego, ustawa ws. zawieszenia udziału Rosji w traktacie New START została jednogłośnie przyjęta przez Dumę, a następnie zatwierdzona przez Radę Federacji.

Traktat New START, podpisany 8 kwietnia 2010 roku i ratyfikowany 5 lutego 2011 r., od lutego 2018 roku ogranicza liczbę amerykańskich i rosyjskich głowic nuklearnych do 1550, a liczbę rozmieszczonych środków ich przenoszenia (w tym międzykontynentalnych pocisków balistycznych, pocisków balistycznych wystrzelanych z okrętów podwodnych i bombowców) do 700. Łączna liczba takich środków, rozmieszczonych i nierozmieszczonych, nie może przekraczać 800. Umowa zezwala również stronom na przeprowadzenie 18 kontroli przestrzegania traktatu w ciągu roku.

Pierwotnie traktat miał wygasnąć z dniem 5 lutego 2021 roku. Jednak, jak pisaliśmy, z inicjatywą przedłużenia New START wystąpił nowy prezydent USA Joe Biden podczas swojej pierwszej rozmowy telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. 3 lutego 2021 roku Traktat New START o redukcji i ograniczeniu zbrojeń strategicznych pomiędzy USA a Rosją został przedłużony o 5 lat.

Sytuacja zmieniła się po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W sierpniu 2022 roku władze Rosji ogłosiły, że czasowo nie będą realizowały postanowienia traktatu o dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych (New START). Rosjanie zapowiedzieli, że nie będą wpuszczać inspekcji w ramach traktatu. Moskwa twierdziła, że została do tego zmuszona w związku z nakładaniem na Rosję kolejnych zachodnich sankcji.

