Prezydent USA Joe Biden, po udzieleniu Ukrainie ograniczonego pozwolenia na użycie amerykańskiej broni do ataków na terytorium Rosji, wyraził sprzeciw wobec potencjalnych ataków amerykańskiej broni w głąb terytorium Rosji.

Amerykański prezydent w ekskluzywnym wywiadzie dla prezentera ABC News Davida Muira na amerykańskim cmentarzu w Normandii, wyraził sprzeciw wobec potencjalnych ataków amerykańskiej broni w głąb terytorium Rosji.

Muir zapytał Bidena, czy broń wyprodukowana w USA została już użyta do ataku na terytorium Rosji po tym, jak wydał pozwolenie na jej użycie, ograniczając jej użycie do obszarów w pobliżu okupowanego przez Rosję obwodu charkowskiego.

Prezydent nie udzielił bezpośredniej odpowiedzi, ale dał do zrozumienia, że ​​broń ta nie zostanie użyta do ataku na stolicę Rosji ani na Kreml.

„Nie pozwalamy na uderzenia na głębokość 300 km w głąb Rosji i nie pozwalamy na ataki na Moskwę i Kreml” – powiedział Biden.

Muir zapytał prezydenta, czy niepokoją go komentarze rosyjskiego władcy Władimira Putina, że ​​„dostawy Ukrainie precyzyjnej broni na potrzeby ataków na terytorium Rosji stanowią bezpośrednie zaangażowanie w tę wojnę”.

Zobacz też: Ukraińcy już użyli amerykańskiej broni przeciw celom na terytorium Rosji? W sieci opublikowano materiały

„Znam go od ponad 40 lat. Niepokoi mnie to od 40 lat. To nie jest porządny człowiek. Jest dyktatorem i musi walczyć, żeby ocalić swój kraj, nie powstrzymując jednocześnie ataku. My nie mówią o daniu im (Ukraińcom) broni do uderzenia w Moskwę, do uderzenia na Kreml, do uderzenia… tylko za granicę, skąd dochodzi do znacznych ostrzałów z broni konwencjonalnej używanej przez Rosjan, która przedostaje się na Ukrainę i zabija Ukraińców” – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Kresy.pl/ABC