Watykan wzywa ONZ do rozbrojenia nuklearnego i uregulowania AI

Watykan podczas sesji ONZ zaapelował o regulacje dotyczące AI, ograniczenie zbrojeń oraz przystąpienie do Traktatu o zakazie broni jądrowej. Do tej pory podpisały go 94 państwa; poza nim pozostają m. in. USA i Rosja.

8 kwietnia w przemówieniu do Komisji ds. Rozbrojenia ONZ na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Gabriele Caccia stwierdził, że logika odstraszania jest przeszkodą dla pokoju i przyczyną podziałów. Przypomniał apel papieża Franciszka o promowanie dialogu włączającego, zdolnego do zaangażowania nawet „najbardziej niewygodnych” rozmówców.

Gabriele Caccia wezwał zgromadzonych do rozbrojenia. Stwierdził, że „rozwiązania militarne nie są skuteczną odpowiedzią na rosnącą niestabilność polityczną w różnych regionach świata”, a „oddalają społeczność międzynarodową od perspektywy trwałego pokoju”.

Dalej arcybiskup oświadczył, że państwa powinny przystąpić do Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW) i Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). Chodzi o traktat ONZ z 2017 r., który do tej pory podpisały 94 państwa, z czego 73 są stronami. Traktatu nie przyjęły ani Rosja, ani USA, które łącznie posiadają około 88 proc. światowej broni jądrowej.

W 2024 r. wydatki na obronność osiągnęły rekordową wartość ok. 2,5 bln dolarów, to 7 proc, względem 2023 r. Według danych Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża – obecnie toczy się ponad 120 konfliktów. Zalicza się do nich nie tylko konflikt Rosji z Ukrainą, Izraela z Hamasem, ale także wojny domowe w Mjanmie i Sudanie, w krajach afrykańskich, a także w Afganistanie i Pakistanie czy wojnę gangów na Haiti.

Kolejnym tematem poruszonym przez arcybiskupa była kwestia sztucznej inteligencji, która przekształca przemysł zbrojeniowy. Choć regulacja AI wykracza poza bezpośredni zakres prac komisji rozbrojeniowej ONZ, to obserwator Watykanu uznał, że „opracowane tutaj zasady, wytyczne i zalecenia” mogą przyczynić się do powstania instrumentów, które zapewnią, że „wykorzystanie nowych technologii nie będzie podsycać przemocy, ale raczej przyniesie korzyści ludzkości i pokojowi na świecie”.

W zeszłym tygodniu sekretarz ds. relacji z państwami Stolicy Apostolskiej abp Paul Richard Gallagher odbył rozmowę telefoniczną z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Głównym tematem były działania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie oraz możliwość kontynuacji inicjatyw humanitarnych.

Stolica Apostolska potwierdziła także gotowość do kontynuowania działań humanitarnych, w tym szczególnie w zakresie wymiany jeńców wojennych między stronami konfliktu. „Potwierdzono również gotowość Stolicy Apostolskiej do kontynuowania wysiłków humanitarnych w zakresie wymiany więźniów” – głosi oświadczenie.

Podczas rozmowy poruszono również kwestie związane z życiem religijnym w Rosji. W szczególności omawiano sytuację Kościoła katolickiego na terenie Federacji Rosyjskiej.

Kresy.pl/aticannews.va