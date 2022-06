Rosja ma wykorzystywać na Ukrainie rakiety przeciw lotniskowcom

Brytyjski wywiad twierdzi, że Rosjanie zaczęli wykorzystywać do rażenia pozycji Ukraińców stare rakiety opracowane do zwalczania lotniskowców.

Według brytyjskiego wywiadu, którego twierdzenia przytoczyła w niedzielę agencja informacyjna UNIAN, od kwietnia Rosjanie wystrzelili na Ukrainę kilkadziesiąt rakiet manewrujących Ch-22. To radzieckie pociski wprowadzone do służby na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, opracowane do użytku przeciwko lotniskowcom.

Brytyjska specsłużba podkreślił, iż w przypadku użycia przeciwko celom naziemnym Ch-22 ma bardzo niską celność, przez zwiększone jest ryzyko ofiar wśród ludności cywilnej. Według Brytyjczyków rosyjskie siły zbrojne używają tych rakiet przeciwko celom naziemnym na Ukrainie ponieważ kończy im się nowoczesna, bardziej precyzyjna amunicja.

Ch-22 to radziecki kierowany pocisk rakietowy klasy powietrze-woda dalekiego zasięgu, skonstruowany w biurze konstrukcyjnym „Raduga”. Został skonstruowany dla samolotów Tu-22 i Tu-22M, później zintegrowano go również z samolotem Tu-95K-22. Jest zdolny do przenoszenia głowic jądrowy. Waży niemal 6 ton. Ma zasięg do 500 km. Osiąga prędkość do 4000 km/h.

W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski powiedział, że w ciągu 108 dni ofensywy na Ukrainę, Rosjanie wystrzelili w kierunku ukraińskich celów 2 595 pocisków manewrujących.

unian.net/kresy.pl