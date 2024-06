Premier Holandii Mark Rutte został wybrany na Sekretarza Generalnego NATO

Premier Holandii Mark Rutte został wybrany na stanowisko Sekretarza Generalnego NATO. Zastąpi Jensa Stoltenberga, który przewodzi Sojuszem od 2014 r.

W środę Rada Północnoatlantycka podjęła decyzję o mianowaniu premiera Holandii Marka Rutte na kolejnego Sekretarza Generalnego NATO, zastępując Jensa Stoltenberga. Polityk obejmie stanowisko 1 października 2024 r., kiedy po dziesięciu wygaśnie kadencja poprzednika.

Mark Rutte na portalu X napisał, że mianowanie go Sekretarza Generalnego NATO to ogromny zaszczyt. Zaznaczył, że Sojusz jest i pozostanie kamieniem węgielnym zbiorowego bezpieczeństwa. Podkreślił, że kierowanie organizacją to “odpowiedzialność, której nie traktuję lekko”.

“Jestem wdzięczny wszystkim Sojusznikom za obdarzenie mnie zaufaniem. Nie mogę się doczekać, aby z wielkim zapałem objąć to stanowisko w październiku, jako następca Jensa Stoltenberga, który przez ostatnie 10 lat zapewniał NATO znakomite przywództwo i którego zawsze darzyłem wielkim podziwem” – Mark Rutte.

It is a tremendous honour to be appointed Secretary-General of NATO. The Alliance is and will remain the cornerstone of our collective security. Leading this organisation is a responsibility I do not take lightly. I’m grateful to all the Allies for placing their trust in me. I…

Z kolei Jens Stoltenberg napisał, że Rutte jest “prawdziwym transatlantystą”, silnym przywódcą i budowniczym konsensusu. “Życzę mu wszelkich sukcesów w dalszym wzmacnianiu NATO. Wiem, że zostawiam NATO w dobrych rękach”.

I warmly welcome #NATO Allies’ choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.

I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024