Amerykanie deklarują: Dwieście wyrzutni HIMARS dla Polski

Posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej ma rozpocząć się o godz. 10. "Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg będzie przewodniczył posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w celu przedyskutowania wczorajszej eksplozji we wschodniej Polsce, w pobliżu granicy z Ukrainą. Sekretarz generalny udzieli informacji mediom po spotkaniu" - oświadczyła Lungescu.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg will chair a meeting of the North Atlantic Council to discuss yesterday’s explosion in Eastern #Poland, close to the border with Ukraine. The Secretary General will brief the media @NATO HQ after the meeting.

ℹ️: https://t.co/rm8jHJ1bDT pic.twitter.com/LRYRcxKw6P