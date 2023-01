Berlin potwierdził kontakty z Putinem w sprawie ewentualnych negocjacji w sprawie zakończenia wojny

Niemcy nie widzą gotowości Kremla do zawarcia pokoju z Ukrainą, ale utrzymuje kontakty z Rosją – przekazał w poniedziałek portal Ukrinform.

Jak poinformował portal Ukrinform, Niemcy nie widzą gotowości Kremla do zawarcia sprawiedliwego pokoju z Ukrainą, ale utrzymuje kontakty z Rosją. Zostało to omówione na odprawie przedstawicieli niemieckiego rządu w poniedziałek, informuje korespondent Ukrinform.

„Kanclerz i niektórzy inni politycy w UE mają bezpośredni kontakt z prezydentem Putinem. Oczywiście są kontakty na innych szczeblach” – powiedziała rzeczniczka rządu federalnego Christine Hoffmann.

Z kolei rzecznik niemieckiego MSZ Christian Wagner zauważył, że ze strony Rosji nie ma poważnych propozycji rozmów pokojowych. Potwierdza to w szczególności „brutalna kampania” bombardowań ukraińskich miast w ostatnich dniach.

„Takie działania Rosji mówią same za siebie” – podkreślił dyplomata.

Wagner podkreślił też, że warunki przyszłych negocjacji powinien określić Kijów. Według niego Niemcy stoją po stronie Ukrainy, która walczy nie tylko o swoje przetrwanie, ale także o wartości i pokojowy porządek w Europie.

Przypomnijmy, że doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak odniósł się do możliwości osiągnięcia ukraińsko-rosyjskiego porozumienia. „Ten rodzaj wojny dopuszcza tylko zwycięstwo jednej ze stron. Kompromisów i nowych Mińsków [porozumień mińskich] na korzyść rosyjskich zabójców nie będzie. Rosja musi przegrać, wynieść się z Ukrainy, zapłacić rachunki” – napisał na Twitterze.

„Tylko w ten sposób można przywrócić światu bezpieczeństwo, stabilność i przewidywalność” – dodał.

