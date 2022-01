Autobusy wodorowe mają wyjechać na ulice Poznania już w 2023 roku

Zdaniem DW "zapis w umowie koalicyjnej na temat europejskiego państwa federalnego należy do odważnych". Medium cytuje politologa Johannesa Varwicka z Uniwersytetu w Halle. "Jeśli partie rządzące rzeczywiście w to wierzą, to w obliczu realiów europejskiej polityki szybko się to nie uda. Właściwie nikt w Europie tego nie chce" - stwierdził Varwick w wywiadzie dla Deutsche Welle.

Medium zwraca uwagę, że w niektórych sferach UE już bardzo mocno zbliżyła się do państwa federalnego, na przykład poprzez wspólny rynek wewnętrzny lub w handlu zagranicznym. "W innych dziedzinach jednak państwa nie zrzekły się suwerenności i co najwyżej są gotowe do koordynacji i współpracy ze sobą" - pisze DW.