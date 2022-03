Amerykański dziennikarz zastrzelony w Irpieniu pod Kijowem [+VIDEO]

Amerykański dziennikarz został zastrzelony przez siły rosyjskie w mieście Irpień w obwodzie kijowskim na Ukrainie, a inny dziennikarz został ranny, poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters powołując się na kijowską policję.

Jak poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters powołując się na kijowską policję, amerykański dziennikarz, Brent Renaud, został zastrzelony przez siły rosyjskie w mieście Irpień w obwodzie kijowskim na Ukrainie, a inny dziennikarz został ranny.

Początkowo pojawiły się informacje, że zmarły dziennikarz pracował dla New York Times. Jednak gazeta podała, że dziennikarz od pewnego czasu nie pracuje dla redakcji.

Head of the Kyiv Police Department Andrey Nebitov said that Russian troops opened fire on a car with foreign journalists in and shot dead 51-year-old New York Times videojournalist Brent Renaud in Irpin, #Ukraine. His colleague was injured (allegedly in this video) pic.twitter.com/1OT4kdmwXK

