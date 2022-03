Amerykanie twierdzą, że Rosja wykorzystała już „niemal 100%” sił przygotowanych do inwazji na Ukrainę

Według wysokiego rangą urzędnika ds. obrony USA, Rosjanie wykorzystali już „niemal 100%” sił, które wcześniej przygotowali do inwazji na Ukrainę – poinformował Reuters.

Amerykanie twierdzą, że Rosja wystrzeliła dotychczas ponad 625 pocisków na ukraińskie cele. Ponadto Pentagon zarządził w weekend dosłanie dodatkowych 500 żołnierzy do Europy, co zwiększyłoby całkowitą liczbę amerykańskich sił do około 100 tys. – podał Reuters.

Jeszcze przed inwazją analitycy ukraińscy podawali, że na granicy zgromadzono 150 tys. żołnierzy, 90 batalionowych grup taktycznych, 48 systemów rakiet operacyjno-taktycznych, 1700 czołgów, 4300 wozów opancerzonych, 2300 systemów artyleryjskich i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 375 samolotów, 240 helikopterów, 80 okrętów i 6 okrętów podwodnych. W tym samym czasie amerykański wywiad oceniał, że Rosja zgromadziła blisko 75% swoich sił konwencjonalnych do inwazji na Ukrainę. Rosjanie mieli zgromadzić w regionie około 120 z ok. 160 batalionowych grup taktycznych. Jest to ok. 3/4 jednostek bojowych Rosji, ale mniej niż połowa wszystkich żołnierzy. Urzędnicy amerykańscy poinformowali, że wojska rosyjskie w połączeniu z siłami separatystycznymi mogą liczyć nawet 190 tys. żołnierzy.

Jak informuje Washington Post, Pentagon podał dziś, że nie dostrzega sygnałów wskazujących na to, że Moskwa wysyła lub przygotowuje dodatkowe siły do wysłania na Ukrainę.

W ciągu niecałych 11 dni Siły Zbrojne Ukrainy unieszkodliwiły ok. 46 tys. rosyjskich wojskowych. Obejmuje to zabitych, rannych i wziętych do niewoli – podał w niedzielę portal NV.ua. Medium powołało się na byłego ministra obrony Ukrainy Andrija Zahorodniuka. Podkreślono, że unieszkodliwiono jedną trzecią zgromadzonego wojska.

Zahorodniuk przekazał, że siły rosyjskie na początku inwazji na Ukrainę 24 lutego liczyły 145 tys. ludzi (110 tys. żołnierzy wojsk lądowych i 35 tys. funkcjonariuszy sił policyjnych, np. OMON czy Rosgwardia). Aktualnie rosyjskie siły na Ukrainie liczą do 100 tys. osób (75 tys. żołnierzy i około 25 tys. funkcjonariuszy). „Z powodu braku wystarczających informacji są problemy z oceną strat przeciwnika, które według stanu z 6 marca szacuje się na 11 tys. zabitych i 30-35 tys. rannych” – powiedział Andrij Zahorodniuk, obecnie szef analitycznego Centrum Strategii Obronnych.

Dane wywiadu satelitarnego USA wskazują, że 5 marca Rosja zaangażowała do działań na Ukrainie już 90 proc. zgromadzonych sił. Rosyjskie rezerwy poza granicami Ukrainy wynoszą do 15-16 tys. osób – pisze NV.ua.

Kresy.pl / reuters.com / washingtonpost.com