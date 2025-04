Ambasador Izraela usunięty z wydarzenia Unii Afrykańskiej w Addis Abebie

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, do 2034 r. bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 zostaną całkowicie wycofane, a cementowanie będą musiały wyposażyć się w technologię CCS w celu zmniejszenia emisji CO2. Cementownie apelują o wsparcie rządu i stworzenie odpowiednich ram prawnych oraz infrastruktury.

Zgodnie z unijnymi wymogami klimatycznymi, do 2034 roku wszystkie cementownie będą zobowiązane do wdrożenia technologii CCS (Carbon Capture and Storage) służącej wychwytowi i magazynowaniu dwutlenku węgla. Każdy zakład będzie musiał przeznaczyć na ten cel od 400 do 500 mln dolarów, a cały proces inwestycyjny potrwa od 8 do 10 lat.